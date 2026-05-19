Στο τριήμερο συνέδριο της ΝΔ, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, το ενδιαφέρον στα πηγαδάκια που στήθηκαν, μονοπώλησε και η εξής αναφορά: «Αν έπρεπε, λοιπόν, να το πω με μια εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 03:00 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας;».

Κάποιοι, γράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, βρήκαν «έξυπνη» την αποστροφή του πρωθυπουργού να επενδύσει με τη φράση αυτή στη διεθνή παρουσία του και άλλοι «γαλάζιοι» λένε ότι «ήταν μια φράση που ενέχει τον κίνδυνο να εκληφθεί ως υπεροπτική».

Εκεί επέλεξε να σταθεί και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη χθεσινή εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών».

«Οι προϋποθέσεις είναι να υπάρχει ένα κλίμα σεβασμού των θεσμών, ένα κλίμα αξιοπιστίας των ομιλητών, των συνομιλητών, θεσμικής αξιοπιστίας και βέβαια να μη δημιουργείται η αλαζονική εντύπωση ότι όλα αυτά τα χειρίζεται ένα πρόσωπο, αυτό που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αυτή η αντίληψη ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα το σηκώσω, που είναι η άλλη όψη της γνωστής φράσης του Χένρι Κίσινγκερ, τι αριθμό τηλεφώνου έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιον θα μιλήσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι στην πραγματικότητα υπερβαίνει το θεσμικό πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και βεβαίως το θεσμικό πλαίσιο το διεθνές, μέσα στο οποίο κινούμαστε»

Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε την έκφραση αυτή «αλαζονική και ανιστόρητη, διότι η διαχείριση κρίσεων είναι πολύπλοκη και η διαχείριση κρίσεων τώρα δε διεξάγεται στο γνωστό απλό σχήμα στο οποίο διεξαγόταν 52 χρόνια από τη Μεταπολίτευση μέχρι τώρα».

Για την ιστορία, πάντως – επισημαίνει ο Βηματοδότης – το σύνθημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τη Χίλαρι Κλίντον το 2008, στο Τέξας, στην εκστρατεία της για το χρίσμα των Δημοκρατικών απέναντι στον Ομπάμα.

Και, μεταξύ μας, πολύ καλά δεν της πήγε.