H γερμανική φίρμα αποκάλυψε την έκδοση AMG 53 στις GLC SUV και Coupe και παρόλο που κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι πρόκειται απλώς για μια από τις συνήθεις προσθήκες στην γκάμα της GLC ή οποιουδήποτε άλλου μοντέλου με την επιμέλεια του Affalterbach, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ διαφορετικό καθώς η συγκεκριμένη έκδοση κινητήρα σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή.

Εν προκειμένω, οι εκδόσεις της GLC με το διακριτικό 53 εφοδιάζονται με εξακύλινδρο κινητήρα με χωρητικότητα 3,0 λίτρων που προέρχεται από την CLE 53 αν και με εκτεταμένες τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων οι νέες κυλινδροκεφαλές με νέους εκκεντροφόρους και το νέο intercooler που συνδυάζονται και με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα. Η παρουσία του συγκεκριμένου κινητήρα σημαίνει μια στροφή στις συνήθειες της AMG σε σχέση με τον τετρακύλινδρο κινητήρα των 2,0 λίτρων που μέχρι πρότινος εφοδίαζε κάθε νέο μοντέλο επιδόσεων συμπεριλαμβανομένων των GLC 43 και GLC 63 S E Performance.

Ο εξακύλινδρος κινητήρας συνδυάζεται με σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48 V προσανατολισμένο στις επιδόσεις το οποίο επωφελείται από αναβαθμισμένο ISG και κινεί ένα ισχυρότερο ηλεκτροκινούμενο σύστημα υπερσυμπίεσης που υπόσχεται την πλήρη εξάλειψη φαινομένων υστέρησης αλλά και είναι ισχυρότερο κατά 50% σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μοντέλο AMG με το συγκεκριμένο σύστημα. Η συνολική ισχύς διαμορφώνεται σε 442+22 ίππους ενώ η διαθέσιμη ροπή σε 600 Nm, ή 640 Nm με τη λειτουργία overboost. Ως αποτέλεσμα η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί 4,2 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητα διαμορφώνεται σε 250 χλμ./ώρα ή 280 χλμ. με την επιλογή του AMG Driver Package.

Πλην των παραπάνω βελτιώσεων, το Affalterbach έχει αναβαθμίσει και το σύστημα εξαγωγής που προαιρετικά προσθέτει ένα πτερύγιο στο σύστημα και εξασφαλίζει ένα ακόμα πιο επιθετικό ήχο.

Η ισχύς μεταδίδεται μέσω του γνώριμου αυτόματου κιβωτίου εννέα σχέσεων και του συστήματος τετρακίνησης 4MATIC που δίνει προτεραιότητα στον πίσω άξονα ή και μόνο στον πίσω άξονα με την επιλογή του προγράμματος οδήγησης Drift. Εξ ου και η γερμανική φίρμα έχει φροντίσει να προσθέσει στην εξίσωση ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Στις προδιαγραφές των εκδόσεων συγκαταλέγονται σύστημα τετραδιεύθυνσης καθώς και ένα αναβαθμισμένο σύστημα πέδησης αποτελούμενο από δισκόφρενα 390 χιλ. με τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά και 360 χιλ. πίσω με ολισθαίνουσες δαγκάνες.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι συνήθεις περιορισμένες αισθητικές παρεμβάσεις που σε κάθε περίπτωση καθιστούν ορατές τις εκδόσεις ως αυθεντικές AMG σε συνδυασμό με νέα χρώματα και υφές για το εσωτερικό που διατηρεί την «πολεμική» του ατμόσφαιρα και το interface της AMG που εγγυάται πρόσβαση στις αμέτρητες ρυθμίσεις προς όφελος της δυναμικότερης δυνατής εμπειρίας.