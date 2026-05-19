Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που την ώρα της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβας από τον πρώην σύντροφό της βρίσκονταν έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων αλλά δεν έκαναν όσα όφειλαν εκ της ιδιότητάς τους, εισηγείται η εισαγγελέας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Οι κατηγορούμενοι

Ειδικότερα, η εισαγγελέας εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας να παραπεμφθεί σε δίκη ο σκοπός που εκείνη τη μέρα βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο του ΑΤ, της Αξιωματικού Υπηρεσίας, της Επόπτριας και του εκφωνητή της Αμεσης Δράσης.

Το αδίκημα

Το αδίκημα για το οποίο ζητά να δικαστούν είναι: «Θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο δια παραλείψεως».

Με την εισήγησή της επίσης ζητά τη διατήρηση των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά την απολογία τους, ενώ ο πρώην σύντροφός της και δολοφόνος της είναι καταδικασμένος και εκτίει ποινή κάθειρξης.

Στο δικαστικό συμβούλιο ο τελικός λόγος

Τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των τεσσάρων κατηγορουμένων έχει το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας το οποίο θα αποφανθεί με Βούλευμα για την ποινική πορεία της υπόθεσης.

Αφησαν αβοήθητη την Κυριακή

Οπως η εισαγγελέας αναφέρει στην εισήγησή της προς το Δικαστικό Συμβούλιο: «Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στη 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», αναφέρει στην πρότασή της η εισαγγελέας.