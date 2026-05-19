Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, συνδέοντας τα διδάγματα της ιστορίας με την τρέχουσα εθνική ασφάλεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζει έντονη ανησυχία για την απόσυρση ελληνικών οπλικών συστημάτων (όπως οι πύραυλοι Patriot) από στρατηγικά σημεία – την Κάρπαθο, το Διδυμότειχο και την Κύπρο – την ίδια ώρα που, όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η Άγκυρα κλιμακώνει την επιθετικότητά της με φόντο το casus belli.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο κ. Σαμαράς καλεί την Αθήνα να «ξυπνήσει» και να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τη 19η Μαΐουμε τις αιχμές για την αμυντική στρατηγική της χώρας

Η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα! Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!

Αντιδράσεις και από το ΠαΣοΚ

Έντονη είναι η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δια του τομεάρχη Άμυνας του ΠαΣοΚ Μιχάλη Κατρίνη, τόσο σχετικά με την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το «τηλέφωνο στις 3 το πρωί» όσο και για τις αποφάσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια σχετικά με την αναδιάταξη των Patriot.

Mιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις», ο κ. Κατρίνης χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο να θέτει ο Πρωθυπουργός της χώρας εθνικά ζητήματα σε ένα κομματικό συνέδριο».

Επεσήμανε δε – με αφορμή αυτό – πως μέχρι αυτή τη στιγμή, ούτε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ούτε ο κ. Δένδιας έχουν τοποθετηθεί επίσημα για το φερόμενο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο δίνει σχεδόν λευκή επιταγή στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, όχι μόνο να θέσει σε κίνηση τη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά να λάβει αποφάσεις και για πιθανές έρευνες σε περιοχές που είναι – με βάση το Διεθνές Δίκαιο – ελληνικής δικαιοδοσίας.

Αναφορικά με την απόφαση του ΥΠΕΘΑ να αποχωρήσουν οι πυροβολαρχίες Patriot από την Κάρπαθο, μίλησε για αναντιστοιχία μεταξύ των δηλώσεων του πρωθυπουργού – πως «δε θα ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας για το πού θα βάλουμε τους Patriot» – και της απόφασης του ΥΠΕΘΑ (στην οποία αναφέρεται σήμερα σε ρεπορτάζ του το ΒΗΜΑ), χαρακτηρίζοντας τα «κυβερνητική υποκρισία».

Δήλωσε πως ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις περιβάλλονται από απόλυτη εμπιστοσύνη από το σύνολο του ελληνικού λαού και των πολιτικών δυνάμεων, αυτό κινδυνεύει «όταν μπλέκουν πολιτικές μικροσκοπιμότητες με ζητήματα εθνικής και εξωτερικής πολιτικής».

Ανέφερε δε ως παράδειγμα, την πρόσφατη επίσκεψη του στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Κατρίνης χαρακτήρισε «πατριωτική ευθύνη» τη χάραξη κόκκινων γραμμών έναντι της Τουρκίας, θέτοντας έτσι το πλαίσιο μέσα από το οποίο το ΠαΣοΚ βλέπει τις πρόσφατες κυβερνητικές ενέργειες στον τομέα της Άμυνας.