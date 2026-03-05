Μία σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που σχετίζεται με την άρνηση της ΕΥΠ να ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης συγκεκριμένου πολίτη σημειώθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ανώτατο δικαστήριο κλήθηκε να κρίνει αίτημα δημοσιογράφου που είχε καταγγείλει παράνομη παρακολούθηση από την ΕΥΠ και από το παράνομο λογισμικό Pretador προκειμένου να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθήσης του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν οδηγήθηκε σε απόφαση, καθώς από την ΕΥΠ δεν εστάλη ο φάκελος που αφορούσε την παρακολούθηση του συγκεκριμένου δημοσιογράφου.

Μετά ταύτα το ανώτατο δικαστήριο με απόφαση της Ολομελείας του διατάσσει την ΕΥΠ να αποστείλει τον φάκελο προκειμένου να κριθεί η υπόθεση και μάλιστα ορίζει, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δικαστηρίου, αν έχει ο φάκελος χαθεί να ανασυσταθεί και να σταλεί.

Η απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ που αφορά σε αίτημα του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη εκτιμάται ως σημαντική και είναι η δεύτερη μετά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου για τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη τον οποίο δικαίωσε στο αίτημα του να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησης του, απόφαση η οποία ωστόσο ως σήμερα, όπως κατ επανάληψη έχει καταγγείλει ο πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει υλοποιηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ανωτάτου δικαστηρίου

«Στις 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος) αίτηση ακυρώσεως του Α.Κ. κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το αίτημά του περί παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και κοινοποίησης του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρήσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως και διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης που θα εκδοθεί».