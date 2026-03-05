Στην ανακοίνωσή του, το ΠαΣοΚ αναφέρει ότι, έπειτα από προσφυγή του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την τροπολογία του 2021 με την οποία η κυβέρνηση είχε στερήσει αναδρομικά από πολίτες που τέθηκαν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ το δικαίωμα να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τον λόγο και τον χρόνο άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προέβλεπε ο νόμος 2225/1994.

Το ΠαΣοΚ επισημαίνει ότι, παρά τη συγκεκριμένη απόφαση, δεν υπήρξε συμμόρφωση από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζει επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το οποίο αναμένεται απόφαση σχετικά με την άρνηση ενημέρωσής του για τους λόγους της παρακολούθησής του.

Η απόφαση για τον Θανάση Κουκάκη

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη νεότερη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δικαστήριο διέταξε την ΕΥΠ να διαβιβάσει στο ίδιο το ΣτΕ τον πλήρη υπηρεσιακό φάκελο που αφορά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του, καθώς και κάθε συναφές στοιχείο.

Το ΠαΣοΚ σημειώνει ότι η κρίση του δικαστηρίου υπερβαίνει τον έλεγχο της συνταγματικότητας του θεσμικού πλαισίου και επεκτείνεται σε ουσιαστικό δικαστικό έλεγχο της ίδιας της πράξης παρακολούθησης. Προσθέτει ότι το ΣτΕ ξεκαθαρίζει πως ακόμη και σε περίπτωση επίκλησης καταστροφής του φακέλου, η ΕΥΠ υποχρεούται να γνωστοποιήσει το νομικό έρεισμα και να προχωρήσει σε ανασύστασή του.

Σύνδεση με την υπόθεση του Predator

Το ΠαΣοΚ συνδέει τις εξελίξεις αυτές με την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για ιδιώτες που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του παράνομου λογισμικού Predator στην Ελλάδα και με παρακολουθήσεις υπουργών και άλλων αξιωματούχων.

Κατά την ανακοίνωση, οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ενεργή σε θεσμικό και δικαστικό επίπεδο.

«Συνέπεια και αποφασιστικότητα»

Το ΠαΣοΚ-Κίνημα Αλλαγής δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, με στόχο —όπως αναφέρει— την προάσπιση του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας.