Λίγο μετά τις οκτώ το πρωί, οι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτοκτηνοτροφικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφτασαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, μετά τη μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Η συνολική ζημιά που αποδίδεται στη δράση αυτού του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, πλήττοντας τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την εθνική οικονομία.

Οι κατηγορούμενοι είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα «ορφανά» αγροτεμάχια

Σύμφωνα με τις Αρχές, πυρήνας της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, ηλικίας 67 και 65 ετών, στους οποίους αποδίδεται «αρχηγικός ρόλος» και οι οποίοι σε συνεργασία με υπευθύνους Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) εντόπιζαν αδήλωτες ή ελεύθερες εκτάσεις γης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ιδιοκτήτες τεσσάρων ΚΥΔ σε Πέραμα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σητεία, εκμισθωτές ακινήτων, αλλά και πρόσωπα που φέρονται ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων.

Μέσω της πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζονταν άτομα ως εκμισθωτές και άλλα ως μισθωτές των εκτάσεων, προκειμένου να κατατίθενται αιτήσεις για επιδοτήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονταν συχνά, λίγο πριν από τη λήξη των προθεσμιών, ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεκάδες άτομα χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», λαμβάνοντας μικρό ποσοστό από τα ποσά που εισπράττονταν.

300 οι εμπλεκόμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα

Πλέον, οι έρευνες των διωκτικών αρχών επεκτείνονται και εκτός Κρήτης, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο αντίστοιχες ψευδείς δηλώσεις να είχαν κατατεθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει το σκέλος της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ήδη περίπου 300 άτομα, πέραν των 17, που οδηγούνται επίσης ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, λόγω συνάφειας. Το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες υπολογίζεται σε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκατοντάδες πρόσωπα εμφανίζονταν ως εκμεταλλευτές «ορφανών» αγροτεμαχίων, υποβάλλοντας αιτήσεις για αγροτικές επιδοτήσεις και εισπράττοντας ποσά μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Αρχές εκτιμούν ότι και σε αυτήν την περίπτωση, πολλοί από τους «αιτούντες» λάμβαναν μόνο μικρό μέρος των χρημάτων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως πρόσωπα βιτρίνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ορισμένοι από τους βασικούς κατηγορούμενους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές για αντίστοιχες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων.

Δικογραφία για 138 άτομα – Παγωμένοι λογαριασμοί

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 138 πρόσωπα, ενώ ήδη έχουν παγώσει τραπεζικοί λογαριασμοί εμπλεκομένων. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται ιδιοκτήτες ΚΥΔ, λογιστές, εκμισθωτές ακινήτων, φερόμενοι δικαιούχοι επιδοτήσεων, αλλά και αυτοδιοικητικός παράγοντας στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμίες για τις απολογίες τους.