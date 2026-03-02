Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Τι θα ακολουθήσει όσον αφορά την έρευνα και τη δικαστική πορεία της υπόθεσης.

Στο podcast με τίτλο «Γιατί ανοίγει ξανά η έρευνα για τις υποκλοπές» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:25 Η δίκη των υποκλοπών: Οι κατηγορούμενοι και τα αδικήματα που διέπραξαν.

2:09 Η σιωπή ως απάντηση των καταδικασθέντων.

2:09 Γιατί ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση.

4:57 Πόσο πιθανό είναι να διερευνηθεί η κυβερνητική εμπλοκή στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

6:21 Με ποιο τρόπο θα ελεγχθεί αν οι Εξεταστικές Επιτροπές υπήρξαν αδιάβλητες ή όχι.

