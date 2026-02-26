Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών με αναστολή, ως την εκδίκαση στο εφετείο, επέβαλε το δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών στους τέσσερις κατηγορούμενους για παραβάσεις, τόσο του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, όσο και για παραβίαση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Παράλληλα, τη διαβίβαση των πρακτικών στον εισαγγελέα, για περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 126 ετών και οκτώ μηνών (χωρίς συγχώνευση), δηλαδή 8 χρόνια κάθειρξη.

Επιπλέον και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα επί συγκεκριμένων στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

«Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων», είπε ο εισαγγελέας της έδρας.

Συγκεκριμένα,