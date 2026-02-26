Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών με αναστολή, ως την εκδίκαση στο εφετείο, επέβαλε το δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών στους τέσσερις κατηγορούμενους για παραβάσεις, τόσο του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, όσο και για παραβίαση του τηλεφωνικού απορρήτου.
Παράλληλα, τη διαβίβαση των πρακτικών στον εισαγγελέα, για περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.
Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 126 ετών και οκτώ μηνών (χωρίς συγχώνευση), δηλαδή 8 χρόνια κάθειρξη.
Επιπλέον και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα επί συγκεκριμένων στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης.
«Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων», είπε ο εισαγγελέας της έδρας.
Συγκεκριμένα,
- Διαβίβαση για Αιμίλιο Κοσμίδη, για συνέργεια στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ίσως πρέπει να συσχετίσουν τις μηνύσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη».
- Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τους Κοσμίδη και Ντάλα.
- Αξιολόγηση ποινικών ευθυνών προσώπων που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν (Ρότεμ Φάρκας, Μερόν Χαρπάζ, Εϊνάτ Σεμάνα, Σωτήρης Ντάλας, Ιωάννης Μπόλιαρης, Δημήτρης Ξυτεράς). Από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθούμενων προσώπων, αλλά και του γεγονότος ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης και το ενδεχόμενο συνέργειας ξένων δυνάμεων και δη ισραηλινών, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για τους κατηγορούμενους και τα παραπάνω πρόσωπα για το 148 ΠΚ και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.
- Διαβίβαση για διεύρυνση σχετικά με όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τριμπαλης, για τη διαδικασία στην εξεταστική της Βουλής, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία για τους Λαβράνο και Ντάλα.
- Για το αδίκημα του ΠΚ 370 ΣΤ (απαγορευση διακίνησης λογισμικών). Όπως προκύπτει από την κατάθεση του Π. Κούτσιου στο ακροατήριο, συνεχιζόταν η λειτουργία της Intellexa στη χώρα την περίοδο 2023-2024. Πρέπει να ερευνηθεί εάν η λειτουργία της εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου.