Το κόστος της αμερικανικής επίθεσης αυξάνεται ραγδαία καθώς οι απώλειες περιουσιακών στοιχείων και η κατανάλωση πυρομαχικών αυξάνονται εκθετικά.

Οι πρώτες 100 ώρες της «Επιχείρησης Epic Fury» έχουν κοστίσει στις αμερικανικές δυνάμεις τουλάχιστον 5,82 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 0,69% του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ για το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Anadolu.

Το Anadolu εκτιμά ότι οι ΗΠΑ δαπάνησαν 779 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, το συνολικό επιχειρησιακό κόστος των αμερικανικών επιθέσεων έχει ανέλθει σε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με στοιχεία από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών να δείχνουν παρόμοιο σύνολο.

Εκτός από το λειτουργικό κόστος, οι ΗΠΑ έχουν χάσει σημαντικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία στις αντίποινες επιθέσεις του Ιράν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Anadolu, οι ΗΠΑ έχουν ήδη χάσει περίπου 2,52 δισεκατομμύρια δολάρια.

Απώλειες περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ

Ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στις απώλειες είναι ένα αμερικανικό σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης AN/FPS-132 στην αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο το Σάββατο. Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι το ραντάρ χτυπήθηκε και υπέστη ζημιές.

Την Κυριακή, τρία F-15E Strike Eagles χάθηκαν σε ένα περιστατικό με φίλια πυρά που αφορούσε την αεράμυνα του Κουβέιτ. Ενώ και τα έξι πληρώματα επέζησαν, τα αεροσκάφη δεν τα κατάφεραν — με το κόστος αντικατάστασής τους να εκτιμάται σε 282 εκατομμύρια δολάρια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο CBS News δήλωσαν ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης και επίθεσης MQ-9 Reaper που ανήκουν στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχουν καταρριφθεί μέχρι στιγμής, με εκτιμώμενο κόστος 90 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά την αρχική του επίθεση το Σάββατο, το Ιράν έπληξε την έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, καταστρέφοντας δύο τερματικούς σταθμούς δορυφορικών επικοινωνιών και πολλά μεγάλα κτίρια.

Οι αναφορές πληροφοριών ανοιχτού κώδικα προσδιόρισαν τα στοχευμένα τερματικά SATCOM ως AN/GSC-52B, με εκτιμώμενο κόστος 20 εκατομμύρια δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ανάπτυξης και εγκατάστασης.

Εκτός από τους τερματικούς σταθμούς SATCOM που χάθηκαν στο Μπαχρέιν, δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από τους New York Times από το στρατόπεδο Arifjan στο Κουβέιτ δείχνουν ότι καταστράφηκαν τρεις ακόμη θόλοι ραντάρ, προσθέτοντας κόστος περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Από τις αρχικές αναφορές για καταστροφή ενός εξαρτήματος ραντάρ AN/TPY-2 του συστήματος αντιβαλλιστικών πυραύλων (ABM) THAAD που αναπτύχθηκε στη βιομηχανική πόλη Al-Ruwais στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τουλάχιστον ένα άλλο σύστημα AN/TPY-2 στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία φαίνεται να έχει καταστραφεί. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα ραντάρ εκτιμάται ότι αξίζουν 500 εκατομμύρια δολάρια το καθένα. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι ένα άλλο σύστημα έχει πληγεί στα ΗΑΕ, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή δορυφορικές εικόνες που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Συνολικά, το Ιράν έχει προκαλέσει ζημιές σε αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, αξίας περίπου 2,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κόστος επίθεσης των ΗΠΑ

Σύμφωνα με ανάλυση του CSIS, η αρχική εκτίμηση της Anadolu ύψους 779 εκατομμυρίων δολαρίων φαίνεται να αντιπροσωπεύει περίπου μια ημερήσια δαπάνη για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το CSIS εκτιμά ότι θα κοστίσει 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναπλήρωση του αποθέματος πυρομαχικών των ΗΠΑ σε συγκρίσιμη βάση για τις πρώτες 100 ώρες, με το κόστος να αυξάνεται κατά 758,1 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Καθώς τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford παραμένουν στην περιοχή με το απόσπασμα των αντιτορπιλικών και των παράκτιων πολεμικών πλοίων τους, συνεχίζουν να δαπανούν περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Τα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε μεγάλο βαθμό για την αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Payne, οι ΗΠΑ έχουν εκτοξεύσει περίπου 180 ναυτικά αναχαιτιστικά SM-2/SM-3/SM-6, 90 πυραύλους Patriot PAC-2/PAC-3 και 40 αναχαιτιστικά THAAD.