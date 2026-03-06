Θετικές προοπτικές για τις ελληνικές ενεργειακές και μεταλλουργικές εταιρείες διαμορφώνει η άνοδος στα περιθώρια διύλισης και στις τιμές του αλουμινίου, εξέλιξη που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρωινό σχόλιο της Optima Bank.

Ειδικότερα, τα ελληνικά διυλιστήρια αναμένεται να είναι από τους βασικούς ωφελημένους της τρέχουσας συγκυρίας. Η τράπεζα εκτιμά ότι οι ισχυρές συνθήκες στην αγορά μεσαίων αποσταγμάτων δημιουργούν ανοδικό περιθώριο στις προβλέψεις της για το 2026 για τη Motor Oil και τη Hellenic Energy, καθώς σημαντικό μέρος της παραγωγής τους αφορά προϊόντα όπως το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima Bank, για το 2026 η Motor Oil θα μπορούσε να εμφανίσει EBITDA περίπου 1,094 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 604 εκατ. ευρώ, ενώ για τη Hellenic Energy προβλέπονται EBITDA 1,003 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 393 εκατ. ευρώ

Στο μέτωπο των μετάλλων

Την ίδια στιγμή, θετικές επιδράσεις καταγράφονται και στον κλάδο των μετάλλων. Η άνοδος των τιμών του αλουμινίου λειτουργεί υποστηρικτικά για τη METLEN Energy & Metals, αν και η τράπεζα δεν αναμένει σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της για το 2026, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής της εταιρείας είναι ήδη αντισταθμισμένο (hedged) για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Οι εξελίξεις συνδέονται με την ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και τον αυξημένο κίνδυνο διαταραχών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε απότομη άνοδο των ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης για τα μεσαία αποστάγματα. Τα περιθώρια για τα καύσιμα αεροσκαφών ξεπέρασαν τα 52–55 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ για το ντίζελ έφθασαν περίπου τα 50 δολάρια ανά βαρέλι, επίπεδα που αποτελούν τα υψηλότερα από τον Αύγουστο του 2022.

Η άνοδος αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι κίνδυνοι για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, διακοπές λειτουργίας διυλιστηρίων, περιορισμοί εξαγωγών και ειδικές πιέσεις στην προσφορά καυσίμων αεροπορίας. Παράλληλα, η Optima Bank υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη παραμένει διαρθρωτικά ελλειμματική σε μεσαία αποστάγματα και ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις ροές προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Ανοδικά κινούνται και οι τιμές του αλουμινίου, με το τρίμηνο συμβόλαιο στο LME να καταγράφει άνοδο περίπου 5–6% τον τελευταίο μήνα και πάνω από 20% σε ετήσια βάση. Η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 8–10% της παγκόσμιας δυναμικότητας τήξης αλουμινίου, ενώ τόσο οι εξαγωγές αλουμινίου όσο και οι εισαγωγές αλουμίνας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πηγή: OT.GR