Μετά τις πρώτες στρατιωτικές επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, το Ιράν εξαπέλυσε αντεπιθέσεις που στόχευαν κυρίως αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Ωστόσο, ο γερμανικός στρατός, η Bundeswehr, είναι επίσης σταθμευμένος σε ορισμένες από τις βάσεις που χτυπήθηκαν, μεταδίδει η DW.

Μία επίθεση στόχευσε μια στρατιωτική βάση κοντά στο Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, ενώ μια άλλη χτύπησε μια βάση της Bundeswehr στην Ιορδανία, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Διοίκησης της Bundeswehr. Κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς οι στρατιώτες βρισκόταν σε προστατευμένες θέσεις ή καταλύματα, και τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τους πυραύλους και τα drones.

«Οι Γερμανοί στρατιώτες και τα στρατεύματα δεν ήταν ο άμεσος στόχος», δήλωσε αργότερα το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Και οι ίδιες οι βάσεις δεν λειτουργούν από τη γερμανική Bundeswehr, η οποία είναι μόνο «επισκέπτης» εκεί — μαζί με στρατεύματα από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι είχαν ληφθεί έγκαιρα προφυλάξεις για την προστασία των Γερμανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή. «Η Γερμανία δεν συμμετέχει στον πόλεμο και ο γερμανικός στρατός δεν θα συμμετάσχει σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στο Bundestag, το κάτω σώμα του κοινοβουλίου, την Τετάρτη.

Η Bundeswehr συμμετέχει σε δύο αποστολές στη Μέση Ανατολή

Ωστόσο, ενόψει των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην περιοχή, οι οποίες δεν φαίνεται να υποχωρούν, τίθεται πλέον το ερώτημα: Πρέπει να αποσυρθούν οι περίπου 500 Γερμανοί στρατιώτες;

Η Bundeswehr συμμετέχει επί του παρόντος σε δύο στρατιωτικές αποστολές στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 200 Γερμανοί στρατιώτες και μια φρεγάτα του γερμανικού ναυτικού συμβάλλουν στην ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων του Λιβάνου στο πλαίσιο της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL).

Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διακίνηση όπλων στο Λίβανο μέσω θαλάσσης. Η Ομοσπονδιακή Άμυνα εκπαιδεύει επίσης στρατιώτες του Λιβανικού Ναυτικού. Η εντολή, η οποία έχει παραταθεί επανειλημμένα από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για σχεδόν 20 χρόνια, λήγει στις 30 Ιουνίου. Πολλοί αμφιβάλλουν πλέον για τη βιωσιμότητα της συνέχισης της αποστολής μετά από αυτή την ημερομηνία.

Στο Ιράκ και την Ιορδανία, εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδιακή Άμυνα συμμετέχει σε μια διεθνή αποστολή κατά της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής «Ισλαμικό Κράτος». Η μάλλον περίπλοκη επίσημη ονομασία αυτής της αποστολής αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο έχει επεκταθεί αρκετές φορές από την έναρξή της το 2015: Τώρα ονομάζεται «Counter Daesh/Capacity Building Iraq/NATOMission Iraq» (Αντιμετώπιση του Daesh/Ανάπτυξη Ικανοτήτων στο Ιράκ/Αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ).

Ο επίσημος στόχος αυτής της επιχείρησης είναι η σταθεροποίηση του Ιράκ και η πρόληψη της αναζωπύρωσης του ΙS, το οποίο παραμένει ενεργό στην περιοχή. Αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει με την εκπαίδευση των τοπικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία συμμετέχει και ο γερμανικός στρατός.

Η αποστολή της Bundeswehr επικεντρώνεται στην κουρδική μητρόπολη Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, ενώ ορισμένοι σύμβουλοι εργάζονται και στην πρωτεύουσα, τη Βαγδάτη. Η Γερμανία είχε ήδη αποσύρει μέρος του προσωπικού της από το Ερμπίλ στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν εντάθηκαν οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το μεγαλύτερο μέρος του γερμανικού προσωπικού που συμμετέχει στην αποστολή αυτή είναι σταθμευμένο στην αεροπορική βάση Αλ-Ασράκ στην Ιορδανία. Ο γερμανικός στρατός υποστηρίζει επίσης τη διεθνή αποστολή με αεροσκάφη ανεφοδιασμού και αερομεταφορές, τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα σε περίπτωση που ο γερμανικός στρατός χρειαστεί να αποσύρει γρήγορα τις δυνάμεις του στη Γερμανία.

Το ανώτατο όριο για το γερμανικό στράτευμα στην Ιορδανία και το Ιράκ είναι 500 στρατιώτες. Επί του παρόντος, υπάρχουν «περισσότεροι από 200», σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο όμως δεν επιθυμεί να παράσχει πιο ακριβείς πληροφορίες. Τον Ιανουάριο, το Bundestag παρέτεινε την εντολή για ένα ακόμη έτος, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, και ένας εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Διοίκησης του Bundeswehr δήλωσε στο DW ότι προς το παρόν δεν προβλέπονται προσαρμογές.

Υπερβολική διάσπαση των στρατιωτικών δυνάμεων;

Η γερμανική κυβέρνηση έχει αφήσει μέχρι στιγμής ανοιχτό το ζήτημα της συνέχισης των αποστολών στη Μέση Ανατολή. Αυτές δεν είναι οι μόνες διεθνείς αποστολές: σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, περίπου 2.000 Γερμανοί στρατιώτες συμμετέχουν επί του παρόντος «σε 17 επιχειρήσεις και αναγνωρισμένες αποστολές» σε τρεις ηπείρους.

Τα πολλά καθήκοντα της Bundeswehr την έχουν υποβάλει σε σημαντική πίεση, η οποία έχει επιδεινωθεί από την απειλή που αντιμετωπίζουν τα γερμανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια των οποίων αξιολογείται ανά ώρα από την Επιχειρησιακή Διοίκηση της Bundeswehr.

Προς το παρόν, το πιο επείγον ερώτημα φαίνεται να είναι: Τι θα συμβεί με την αποστολή UNIFIL στα ανοικτά των ακτών του Λιβάνου, της οποίας η εντολή λήγει στα τέλη Ιουνίου;