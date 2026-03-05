Στην 7η ημέρα εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης και την πολιτική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται παράλληλα με τα πλήγματα στο πεδίο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη ακόμη και για χερσαία εισβολή.

Την ίδια στιγμή, τα ΗΑΕ εξέδωσαν συναγερμό έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το Αζερμπαϊτζάν έκλεισε μέρος του νότιου εναέριου χώρου του κοντά στα σύνορα με το Ιράν για 12 ώρες, μετά από αναφορές ότι ιρανικά drones είχαν εισέλθει στο έδαφός του.

Τραμπ: Θέλω να έχω λόγο για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να έχει ρόλο στη διαδικασία επιλογής του επόμενου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις του στο Axios χαρακτήρισε «απαράδεκτη επιλογή» τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο αποκάλεσε «ασήμαντο πολιτικά».

Οι δηλώσεις αυτές αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν απλώς αλλαγή πολιτικής στην Τεχεράνη ή συνολική ανατροπή του καθεστώτος.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος ενθάρρυνε δημόσια κουρδικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις να κινηθούν στρατιωτικά κατά του Ιράν. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters δήλωσε ότι θα υποστήριζε μια τέτοια ενέργεια.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν. Θα το υποστήριζα πλήρως», ανέφερε, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη ρητορική της Ουάσιγκτον.

Τεχεράνη για χερσαία εισβολή: «Τους περιμένουμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη στο NBC News υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει τους στόχους τους και ότι η ιρανική στρατιωτική διοίκηση έχει ήδη αναδιοργανωθεί. «Οι διοικητές έχουν αντικατασταθεί και όλα λειτουργούν κανονικά», είπε.

Τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός ούτε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις της Τεχεράνης στοχεύουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Iranian Foreign Minister Araghchi: We are not asking for a ceasefire, and we don’t see any reason why we should negotiate with the U.S. We have never sent any messages to them. pic.twitter.com/xmhAm3zJrM — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Επίθεση σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκής υποδομής στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι μία από τις εγκαταστάσεις του σε βιομηχανική ζώνη όπου βρίσκεται διυλιστήριο πετρελαίου δέχτηκε επίθεση.

🚨 Iran’s ballistic missile slammed into Bahrain’s Bapco refinery in Sitra/Maameer- 380K bpd capacity, key hub for Gulf crude processing & exports (diesel, jet fuel).#IsraeliranWar pic.twitter.com/zG7lvgtm5o — The Alternate Media (@AlternateMediaX) March 5, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα από το Λίβανο προς τη Συρία

Καθώς εντείνονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λίβανο, η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται.

Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα από το Λίβανο προς τη Συρία. Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι Σύροι.

Επέκταση της έντασης στον Καύκασο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε το Ιράν ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones στο αυτόνομο έδαφος του Ναχιτσεβάν.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα drone συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της περιοχής και ένα δεύτερο κοντά σε σχολείο, τραυματίζοντας δύο αμάχους.

JUST IN: 🇮🇷🇦🇿 Iran strikes Azerbaijan’s Nakhchivan International Airport. pic.twitter.com/B6Q7im1x5O — BRICS News (@BRICSinfo) March 5, 2026

Εμπόλεμη ζώνη τα Στενά του Ορμούζ

Το στενό του Oρμούζ, ο Περσικός Κόλπος και ο Κόλπος του Ομάν χαρακτηρίστηκαν σήμερα από τον ναυτιλιακό τομέα «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων», γεγονός που δίνει σε χιλιάδες ναυτικούς, που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, το δικαίωμα να ζητήσουν τον επαναπατρισμό τους, με έξοδα των πλοιοκτητών, μια πρωτόγνωρη πρόκληση για τους τομείς της ασφάλειας και της υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Την ίδια στιγμή, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν μηδενιστεί, σύμφωνα με πλατφόρμες παρακολούθησης πλοίων.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί κινδύνους για τον εφοδιασμό τροφίμων σε περισσότερους από 50 εκατομμύρια κατοίκους των χωρών του Κόλπου, οι οποίες εισάγουν πάνω από το 90% των αγροτικών προϊόντων που καταναλώνουν.

Επιπτώσεις στις αγορές και διεθνείς αντιδράσεις

Η σύγκρουση αρχίζει να επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες στις ΗΠΑ να υποχωρούν και τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν στρατιωτική υποστήριξη για την προστασία συμφερόντων συμμάχων στην περιοχή, διατηρώντας ωστόσο αμυντική στάση καθώς ο πόλεμος δείχνει να επεκτείνεται πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

Στο μεταξύ, 91 Έλληνες πολίτες επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι με μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Οι πτήσεις επαναπατρισμού εντάσσονται στις προσπάθειες απομάκρυνσης πολιτών από την ευρύτερη περιοχή, καθώς αεροπορικές εταιρείες και κυβερνήσεις οργανώνουν έκτακτες μετακινήσεις για επιβάτες που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.

Κύπρος: Στους 512 οι επαναπατρισθέντες το τελευταίο 24ωρο

Στους 512 ανέρχονται οι επαναπατρισθέντες στην Κύπρο τις τελευταίες 24 ώρες, εκ των οποίων οι 488 από τα ΗΑΕ ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Ανέφερε ότι σήμερα Πέμπτη προσγειώθηκε μία πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 162 επιβαίνοντες και αργότερα την Πέμπτη θα προσγειωθεί μια άλλη από τον ίδιο προορισμό με 144, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό επαναπατρισθέντων στους 512 τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο περαιτέρω σχεδιασμός περιλαμβάνει 2 πτήσεις την Παρασκευή και ενδεχομένως εάν χρειαστεί άλλη μία την μεθεπόμενη μέρα.

Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, προχωρά η AEGEAN.

Ειδικότερα: