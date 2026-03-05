Απανωτές είναι οι παρεμβάσεις του αμερικανού προέδρου την Πέμπτη, κάνοντας άνω κάτω τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά την αυτοανακήρυξη του ως «ρυθμιστή» της διαδοχής στην Τεχεράνη, μέσω του Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε και σε συνέντευξή του στο Reuters, υποστήριξε μια επίθεση των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράν τονίζοντας πως «θα ήταν υπέροχο αν θα ήθελαν να κάνουν κάτι τέτοιο».

Η διαδοχή του Χαμενεΐ και ο ρόλος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να μείνει θεατής στις διεργασίες για την ανάδειξη του νέου ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα οδηγήσει το Ιράν στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με νόημα πως «δε χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε πέντε χρόνια και να κάνουμε τα ίδια ξανά και ξανά».

Μάλιστα, σχολίασε πως η υποψηφιότητα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του θανόντος ηγέτη, φαντάζει «απίθανη», χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Στήριξη στους Κούρδους για γενικευμένη επίθεση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ενθάρρυνση του Τραμπ προς τις κουρδικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης να περάσουν στην αντεπίθεση. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν, είμαι απόλυτα υπέρ», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα παράσχουν αεροπορική κάλυψη σε αυτές τις επιχειρήσεις, ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει ευθέως, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο στόχος για τους Κούρδους πρέπει να είναι «η νίκη».

Διαβουλεύσεις για χτυπήματα εντός του Ιράν

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, κουρδικές πολιτοφυλακές, που εδρεύουν στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, βρίσκονται ήδη σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό τμήμα του Ιράν, με στόχο την αποδυνάμωση του στρατεύματος, την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν ιρανικούς στόχους.

«Το ιρανικό ναυτικό είναι στον πάτο της θάλασσας»

Αναφορικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, ο Τραμπ εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός. Παρά τις προσπάθειες της Τεχεράνης να κλείσει τη δίοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η απειλή έχει εξουδετερωθεί.

«Δεν έχουν ναυτικό, ξέρετε, το ναυτικό τους βρίσκεται τώρα στον πάτο της θάλασσας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στην κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία.