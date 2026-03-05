Σε μια παρέμβαση που ανατρέπει τα διπλωματικά δεδομένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει πως η διαδοχή στην Τεχεράνη περνά από το Οβάλ Γραφείο. Παραμερίζοντας το Πεντάγωνο, ο αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει τον γιο του Χαμενεΐ ως «λίγο» και προαναγγέλλει ενεργό ρόλο των ΗΠΑ στον ορισμό του επόμενου ανώτατου ηγέτη, φέροντας ως παράδειγμα την πρόσφατη επέμβαση στο Καράκας.

Το τελεσίγραφο για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σε οκτάλεπτη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, για την επεξήγηση του πολεμικού σχεδιασμού των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η διαφαινόμενη άνοδος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην εξουσία είναι «μη αποδεκτή».

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ”λίγος” (lightweight). Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως ακριβώς έγινε με την Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα», δήλωσε χαρακτηριστικά, την ώρα που το ιρανικό καθεστώς καθυστερεί την ανακοίνωση του διαδόχου του δολοφονηθέντος Αγιατολάχ.

Ο κίνδυνος ενός νέου πολέμου σε «πέντε χρόνια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι αν ο επόμενος ηγέτης του Ιράν συνεχίσει την πολιτική του προκατόχου του, η Ουάσινγκτον θα αναγκαστεί να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση μέσα σε μια πενταετία.

«Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», υπογράμμισε, προβάλλοντας μια πρωτοφανή αξίωση αμερικανικής ισχύος πάνω στο πολιτικό μέλλον της Τεχεράνης.

Η σύγκρουση με το Πεντάγωνο και η «σκιά» της Βενεζουέλας

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι αρνούνται ότι ο στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης που ξεκίνησε το Σάββατο, είναι η «αλλαγή καθεστώτος» (regime change), εστιάζοντας στην καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών υποδομών.

Ωστόσο, ο Τραμπ επιμένει στη σύγκριση με τη Βενεζουέλα:

Το προηγούμενο: Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο, η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Το όφελος: Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα «νέο φίλο και εταίρο», σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη λάβει πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Η στρατηγική: Η ροή του πετρελαίου και οι μεταρρυθμίσεις στους νόμους περί εξορύξεων αποτελούν το «πρότυπο» που ο Τραμπ φαίνεται να θέλει να εφαρμόσει και στην περίπτωση του Ιράν.

Το χάος στην Τεχεράνη και το πλήγμα στο Κομ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ένας σκληροπυρηνικός κληρικός με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, παραμένει το φαβορί, παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε ποτέ μέχρι σήμερα δημόσιο αξίωμα. Η διαδικασία επιλογής του δέχθηκε ισχυρό πλήγμα την Τρίτη, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο στο Κομ, που στέγαζε το σώμα των κληρικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την καταμέτρηση των ψήφων της διαδοχής.

Στην ερώτηση για το ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ, η απάντηση του Τραμπ ήταν κυνική: «Οι περισσότεροι από αυτούς που είχαμε κατά νου, είναι νεκροί».