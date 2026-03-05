Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω των κοινωνικών δικτύων, ότι αντικαθιστά την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και προτίθεται να προτείνει για τη θέση τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή από την Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Η ανακοίνωση ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά από μια ιδιαίτερα έντονη ακρόαση στο Κογκρέσο, όπου η Νόεμ δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις, τόσο από ρεπουμπλικανούς όσο και από δημοκρατικούς βουλευτές, με αιχμή τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και τα θανατηφόρα έκτροπα στη Μινεσότα.

Νέος ρόλος για τη Νόεμ

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να τοποθετήσει τη Νόεμ σε νέο ρόλο ως «Ειδική Απεσταλμένη για την Ασπίδα της Αμερικής» (Special Envoy for The Shield of the Americas).

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία ασφάλειας που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επικεντρώνεται στη συνεργασία και την ασφάλεια στο δυτικό ημισφαίριο.

Η πρώτη αποχώρηση από το υπουργικό συμβούλιο

Η Κρίστι Νόεμ γίνεται έτσι η πρώτη υπουργός που αποχωρεί από το υπουργικό συμβούλιο, κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η αποχώρησή της έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο στο υπουργείο, κατά την οποία οι πολιτικές επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, διαδηλώσεις, θανάτους και σειρά δικαστικών προσφυγών.