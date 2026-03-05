Ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν θα τελειώσει αύριο ή μεθαύριο. Υπομονή, λοιπόν. «Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός» μας τραγουδούσε και η Αλίκη.

Προς το παρόν ο ουρανός στην ευρύτερη περιοχή είναι γεμάτος πυραύλους και drones. Και πάλι καλά που για ό,τι συμβαίνει στο μέτωπο μάς ενημερώνει καθημερινά η «Ελληνίδα DJ στο Ντουμπάι».

Αν και, για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα πως στους πολέμους εκτός από νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού στέλνουμε και Ελληνίδες DJ. Αλλά δεν πειράζει. Καμία βοήθεια δεν περισσεύει.

Σημαντική λοιπόν η υπομονή. Αλλά χρήσιμη και η σοβαρότητα.

Ανοίγεις την τηλεόραση κι αμέσως είτε στην πέφτει ο Κουφοντίνας, είτε ξεχύνονται οι Φρουροί της Επανάστασης.

Νομίζεις πως από στιγμή σε στιγμή όλο και κάποιος συγγενής κάποιου αγιατολάχ θα αποβιβαστεί στη Νέα Μάκρη επικεφαλής τάγματος αξύριστων Φρουρών.

Κι από τον Κουφοντίνα μπορείς να γλιτώσεις κλείνοντας απλώς την τηλεόραση. Αλλά από τους Φρουρούς δεν είναι καθόλου εύκολο.

Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια χώρα όπου ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί δεν στριμώχνονταν να πουν την παρόλα τους για κάτι που ούτε ξέρουν, ούτε καταλαβαίνουν.

Δεν πειράζει. Οσο οι πύραυλοι πέφτουν αλλού, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε το ζήτημα χωρίς μεγάλη ζημιά. Αρκεί μαζί με την υπομονή να δείξουμε και λίγη σοβαρότητα.

Διότι δεν σας κρύβω ότι οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων κινούνται στα όρια του αξιοθρήνητου. Καλύτερα τα λέει η «Ελληνίδα DJ στο Ντουμπάι».

Μάθαμε, ας πούμε, από τον Τσίπρα ότι η Ελλάδα είναι στο «επίκεντρο» του πολέμου και να στείλουμε όπλα στην Κύπρο αλλά να μην εμπλακούμε παρόλο που είμαστε στο «επίκεντρο».

Ο Νατσιός από την πλευρά του ζήτησε να κατεβάσουμε τον… ΦΠΑ και να μαζέψουμε τρόφιμα.

Για κάποιο λόγο άφησε έξω από τις ετοιμασίες την Υπέρμαχη Στρατηγό. Ισως θεώρησε ότι η Ελληνίδα DJ αρκεί.

Και στο ΠαΣοΚ όπου μάλλον φοβούνται και τη σκιά τους έχουν φαγωθεί να μας εξηγούν ότι η συνάντηση του Ανδρουλάκη με τον Μητσοτάκη ήταν «θεσμική».

Δηλαδή τι θα μπορούσε να είναι; Να πάνε παρέα στα μπαράκια για γκόμενες;

Την αμαρτία μου λοιπόν να την εξομολογηθώ. Πάλι καλά που δεν είμαστε στο «επίκεντρο» διότι ούτε ξέρω πώς θα βγαίναμε ζωντανοί.

Ασε που με αυτά που ακούμε δεν βλέπω να υπάρχουν και πολλές λύσεις.

Είτε θα πείσουμε τον Τραμπ και τον Νετανιάχου να σφυρίξουν λήξη πριν κάνουν την Τεχεράνη γήπεδο.

Είτε θα φύγουμε όλοι να παρτάρουμε με την DJ στο Ντουμπάι.