Στην κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο με τα όσα γίνονται στο Ιράν αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα βρίσκονται «για πρώτη φορά με τόση ένταση και βαριές συνέπειες στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα σε αυτή τηΕυρωσυγκυρία είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις.

Ωστόσο, έθεσε ευρύτερα ερωτήματα για τη στρατηγική κατεύθυνση της χώρας, σημειώνοντας ότι όσοι «λένε μεγάλα λόγια για τον ελληνισμό» οφείλουν να αναλογιστούν αν τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται με τη συμμετοχή σε πολεμικά μέτωπα και την αναζήτηση «προστατών» ή μέσα από σχήματα ειρήνης και την οικοδόμηση συμμαχιών.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα και η Κύπρος «δεν έχουν κανέναν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου», τον οποίο χαρακτήρισε ως σύγκρουση που διεξάγεται με κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και με βασικό στόχος όπως υποστήριξε, τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών του Ιράν και όχι τη δημοκρατία στη χώρα.

Ζητά εξηγήσεις από το Ηνωμένο Βασιλείο

Αναφορά έκανε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζητώντας εξηγήσεις για την εμπλοκή, όπως σημείωσε, της βρετανικής βάσης στην Κύπρο στις αμερικανικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού.

Τέλος, άσκησε κριτική στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για διπλωματική λύση στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, προσθέτοντας ότι οι διακηρύξεις περί κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αποδεικνύονται «λόγια του αέρα», ιδίως όταν –όπως ανέφερε– δεν πρόκειται για την Ουκρανία αλλά για