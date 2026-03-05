5 το πρωί: Γενικεύεται η σύρραξη στη Μ.Ανατολή – Ανησυχία και ετοιμότητα στην Κύπρο – Νόμος του κράτους η επιστολική ψήφος
H σύγκρουση επεκτείνεται με νέα μέτωπα στον Λίβανο, το Ιράκ και την Συρία την ώρα που είναι σε εξέλιξη και το διπλωματικό μπρα ντε φερ των ΗΠΑ με την Ισπανία. Θα μπορέσει άραγε η Ευρώπη να εκφραστεί με ενιαία φωνή;
1
Τα νέα μέτωπα του πολέμου στη Μ.Ανατολή
- Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη: Στο κεντρικό θέατρο του πολέμου ξεχώρισε το σφοδρό πλήγμα με 100 αεροσκάφη και 250 βόμβες που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον ενός συμπλέγματος κτηρίων στην Τεχεράνη το οποίο στέγαζε τα επιτελεία όλων των μεγάλων υπηρεσιών ασφαλείας. Επίσης αίσθηση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε αμερικανικό υποβρύχιο με τορπίλη εναντίον φρεγάτας του πολεμικού ναυτικού του Ιράν ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
- «Πονοκέφαλος» η Χεζμπολάχ: Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα εντολή για εκκένωση τμήματος του νότιου Λιβάνου, λέγοντας στους κατοίκους να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι κατά την τρίτη ημέρα εχθροπραξιών με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Στον αντίποδα η σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο με τη βοήθεια επιθετικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στρατιωτική βάση κοντά στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.
- Παίρνουν τα όπλα οι Κούρδοι; Το βόρειο Ιράκ και το ιρακινό Κουρδιστάν επίσης βρέθηκαν στο επίκεντρο καθώς υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αναφορές σχετικά με σχέδιο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το κουρδικό στοιχείο που είναι έντονο και από τις δύο πλευρές των συνόρων σε Ιράκ και Ιράν για μια χερσαία επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν αναφορές πως βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην ιρανική πλευρά των συνόρων δέχθηκε πυραυλική επίθεση.
2
Ετοιμότητα στην Κύπρο και προληπτικά SMS
- Πού στόχευαν τα drones; Κατηγορηματικά διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν μη επανδρωμένα αεροχήματα να έχουν κατευθύνει από τον Λίβανο προς την Κρήτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha. Την ίδια στιγμή, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ξεκαθαρίζει ότι το drone που έπληξε τη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την προέλευση της επίθεσης.
- Η ελληνική ετοιμότητα: Το πρωί της Τετάρτης σήμανε εκ νέου συναγερμός στην Κύπρο μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, με κατεύθυνση το νησί. Άμεσα απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16 προκειμένου να αναχαιτίσουν το ύποπτο αντικείμενο χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν το παραμικρό. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Λεμεσού έφτασαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».
- Μέτρα πρόληψης: Η κατάσταση στη Μεγαλόνησο έχει προκαλέσει ανησυχία στους πολίτες οι οποίοι έλαβαν στα κινητά τους το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα (SMS) από την Πολιτική Άμυνα. Παρά την επιτυχία της αποστολής στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν παράπονα από πολίτες που δεν έλαβαν ποτέ την ειδοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο αναμένεται να επιλυθεί.
3
Πράσινο φως από Βουλή για επιστολική ψήφο
- Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και Στάση Κομμάτων: Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 201 ψήφους από ΝΔ, ΠαΣοΚ, Πλεύση Ελευθερίας και ανεξάρτητους βουλευτές, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ενισχυμένη πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τη στάση του «παρών», μετά από εσωτερικές αναταράξεις, ενώ η διάταξη για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων θα εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες εκλογές, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη συναίνεση όλων των κομμάτων.
- Ιστορική εκκρεμότητα και εκπροσώπηση: Ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, τόνισε ότι η ρύθμιση κλείνει μια συνταγματική εκκρεμότητα 50 ετών, δίνοντας ουσιαστική φωνή στους Έλληνες του εξωτερικού. Υπογράμμισε ότι η περιφέρεια Αποδήμων και ο σταυρός προτίμησης διασφαλίζουν τη γνήσια εκπροσώπησή τους στο Κοινοβούλιο, καλώντας την αντιπολίτευση να δείξει εμπιστοσύνη στους ομογενείς και να μην καθυστερήσει περαιτέρω η θεσμική αυτή εξέλιξη.
- Οργάνωση, Διαφάνεια και Προσβασιμότητα: Ξεκινά άμεσα ο σχεδιασμός για τις αιτήσεις εγγραφής και τη θεσμική επικοινωνία με τους απόδημους μέσω της Διακομματικής Επιτροπής. Προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας, όπως όρια προεκλογικών δαπανών και εναλλακτικοί τρόποι εγγραφής για όσους δε διαθέτουν κωδικούς Taxisnet, ενσωματώνοντας παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ευρείας συμμετοχής στη διαδικασία.
4
Τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής
- Η Χρυσή Αυγή ως Εγκληματική Οργάνωση: Το Εφετείο αποφάσισε ότι η Χρυσή Αυγή δρούσε ως ναζιστική εγκληματική οργάνωση, στοχοποιώντας μετανάστες, πολιτικούς αντιπάλους και ευάλωτες ομάδες. Ένοχοι κρίθηκαν ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος και βασικά στελέχη του κόμματος, καθώς και πρώην βουλευτές και μέλη που συμμετείχαν στις εγκληματικές δράσεις.
- Δολοφονία Παύλου Φύσσα και άλλες επιθέσεις: Ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, ενώ άλλοι 15 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για συμμετοχή στην ανθρωποκτονία. Επιπλέον, πέντε άτομα κρίθηκαν ένοχα για την επίθεση στους αλιεργάτες στο Κερατσίνι, αναδεικνύοντας τη βίαιη δράση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής.
- Τι δήλωσαν Μάγδα Φύσσα και Νίκος Δένδιας: Η επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης σηματοδοτεί ιστορικό σταθμό για τη Δικαιοσύνη και την προστασία της δημοκρατικής τάξης. Η Μάγδα Φύσσα εξέφρασε ανακούφιση και ευγνωμοσύνη για τη δικαίωση του Παύλου, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η δημοκρατική έννομη τάξη απέδειξε ότι η εγκληματική δράση δεν καλύπτεται από κανένα πολιτικό πρόσχημα.
5
Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της SuperLeague
- Ανετα ο ΠΑΟΚ: Κολακευτικό μοιάζει το 4-1 με το οποίο τελικά ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Δημοτικό Γήπεδο Νεαπόλεως κερδίζοντας την Κηφισιά, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου χρειάστηκε δύο πέναλτι και δυο γκολ στα τελευταία λεπτά για να πάρει το «τρίποντο».
- Ισοβαθμία στην κορυφή: Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον 53 βαθμούς και ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να επισκέπτονται την Κυριακή (8/3, 21:00) το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους». Η Κηφισιά, από την άλλη, έμεινε στους 24 βαθμούς και τη δέκατη θέση, ταξιδεύοντας τη Δευτέρα (9/3, 18:00) στο Αγρίνιο για το κρίσιμο ματς με τον Παναιτωλικό.
- Τετράδα ο ΠΑΟ: Με εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League. Έφτασε τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες και σταθεροποιήθηκε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας και στη ζώνη των play off.
