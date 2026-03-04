Δωδεκάμισι χρόνια από τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, η οποία σηματοδότησε την αρχή του τέλους των επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου και οδήγησε στη σύλληψη του Νίκου Μιχαλολιάκου, του Ηλία Κασιδιάρη, του Γιάννη Λαγού και άλλων πολιτικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, η Δικαιοσύνη αποφάσισε τελεσίδικα, ότι η Χρυσή Αυγή υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος δρούσε ως εγκληματική οργάνωση στοχοποιώντας μετανάστες, πολιτικούς αντιπάλους και ευάλωτες ομάδες, δηλαδή ήταν ναζιστικού τύπου οργάνωση, όπως είχε αποφανθεί και το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό.

Ενοχή για όλα τα πολιτικά στελέχη της Χρυσής Αυγής

Το δικαστήριο μετά από πολύχρονη δικαστική διαδικασία έκρινε ενόχους τον Νίκο Μιχαλολιάκο, πολιτικό αρχηγό της Χρυσής Αυγής καθώς και τα βασικά της πολιτικά στελέχη που αποτέλεσαν και την κοινοβουλευτική της έκφραση, καθώς είχαν εκλεγεί βουλευτές.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου.

Για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Ένοχοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της ΧΑ, κρίθηκαν 11 πρώην βουλευτές, Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης της ΧΑ στη Νίκαια Γιώργος Πατέλης.

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Ένοχος για τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα κρίθηκε ο Γιώργος Ρουπακιάς.

Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής και λοιπά που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.

Για συμμετοχή στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι ακόμα 15 κατηγορούμενοι.

Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτικο, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

Επίθεση στους αλιεργάτες

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι. Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Η πρόταση του εισαγγελέα

Η Εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου στη μαραθώνια αγόρευσή της που διήρκεσε τέσσερις συνεδριάσεις, πρότεινε την καταδίκη των κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα καθώς και για άλλες εγκληματικές δράσεις της ΧΑ.

Η εισαγγελέας πρότεινε ειδικότερα να κριθούν ένοχοι όπως έγινε και στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, όταν είχαν επιβληθεί σε όλα τα πολιτικά στελέχη της ΧΑ πολυετείς καθείρξεις και στον Γιώργο Ρουπακιά, που δολοφόνησε με τον Παύλο Φύσσα ισόβια.

«Η Χρυσή Αυγή είναι γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους. Η ναζιστική ιδεολογία είναι το κίνητρο της εγκληματικής δράσης που στέφεται κατά των αντιφρονούντων πολιτικά και των μεταναστών. Το γεγονός ότι ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να έχει όποια ιδεολογία θέλει, δεν αναιρεί τον αντιρατσιστικό νόμο και τις καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες του εθνικοσοσιαλισμού. Υπήρξε στοχοποίηση μειονοτήτων. Η ποινική απαξία έγκειται ότι η κοινωνική απαξία μετατρέπεται σε στίγμα και επιζητείται η εξόντωσή τους», είχε σημειώσει μεταξύ άλλων η εισαγγελική λειτουργός.

«Κόμμα βιτρίνα»

Επίσης εύστοχα η εισαγγελέας, είχε χαρακτήρισε την Χρυσή Αυγή «κόμμα – βιτρίνα» και έκανε εκτενή αναφορά στον ρόλο του Νίκου Μιχαλολιάκου ως αδιαμφισβήτητου Αρχηγού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Μιχαλολιάκος ενδιαφερόταν να στήνει γιουρούσια. Ήταν άνθρωπος του πεζοδρομίου. Η Χρυσή Αυγή ήταν πεζοδρόμιο. Δεν έκρυβαν τη δράση τους, στις επιθέσεις τους συστήνονταν, η άσκηση βίας της Χρυσής Αυγής έπρεπε να φανεί».

Οι περισσότεροι καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μιχαλολιάκος (σ.σ. έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών, βρίσκονται εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που παρά την πρωτόδικη καταδίκη τους δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα ποινής, καθώς τους είχε δοθεί αναστολή στην έκτιση της ποινής μέχρι το εφετείο.

Μεταξύ εκείνων που παραμένουν ακόμα έγκλειστοι είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός (σ.σ. έχουν καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη) και ο Γιώργος Ρουπακιάς (σ.σ. έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη συν 10 έτη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα).