Συγκινημένη και ικανοποιημένη από την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή βγήκε από το Εφετείο η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φύσσα.

Απευθυνόμενη στο πλήθος, που την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και την ανακούφισή της για την τελεσίδικη καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ για άλλη μια φορά δίπλα μας. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη. Δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα αυτά της Χρυσής Αυγής σήμερα. Δικαιώνονται και όλα τα θύματα του φασισμού και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση», τόνισε.

Η κ. Φύσσα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις συγκλονιστικές εικόνες που ήρθαν στο φως τις προηγούμενες ημέρες, αφιερώνοντας τη νίκη σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία.

«Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει για να δει την μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα τελεσίδικα πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δε θέλω να τους ξαναδώ»

Κλείνοντας, η Μάγδα Φύσσα εξομολογήθηκε την προσωπική της ανάγκη να αφήσει πίσω της αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αλληλεγγύης για τις άλλες μεγάλες μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δε θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου».