Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Κύπρο μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, με κατεύθυνση το νησί. Άμεσα απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16 προκειμένου να αναχαιτίσουν το ύποπτο αντικείμενο. Ο εναέριος χώρος έκλεισε μέχρι να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και αυτή τη στιγμή είναι ξανά ανοιχτός.

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου 🇬🇷🇨🇾

Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 4, 2026

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Στα υπόγεια το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ σήμανε συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια. Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του.

Οι επαναπατρισμοί

«Ενημερώνονται οι Κύπριοι πολίτες που απομακρύνονται από χώρες της Μέσης Ανατολής και θα επιστρέψουν στην Κύπρο μέσω Αθήνας ότι, σε περίπτωση στάσης στην Αθήνα, μπορούν να αποταθούν στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση ενδέχεται να χρειαστούν».

Τηλέφωνο επικοινωνίας Πρεσβείας: +30 210 3734800