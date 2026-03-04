Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται και ο εναέριος χώρος της Κύπρου μετατρέπεται σε πεδίο αναχαιτίσεων, στην «πρεμιέρα» του το σύστημα τηλεειδοποίησης άφησε πίσω του ερωτήματα και ψηφιακές αστοχίες. Η κυβέρνηση καθησυχάζει τους ανήσυχους πολίτες για το τεχνικό πρόβλημα στην αποστολή των sms με τις οδηγίες αυτοπροστασίας, σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Δοκιμαστικό «μήνυμα ετοιμότητας» στα κινητά

Μέσα σε ένα κλίμα διάχυτης ανησυχίας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι κάτοικοι της Κύπρου έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα από την Πολιτική Άμυνα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο προληπτικής ενημέρωσης και ετοιμότητας των αρχών, μετά τα αντίποινα του Ιράν και τη χρήση του κυπριακού εναέριου χώρου για αναχαιτίσεις.

«Σιγή ασυρμάτου» σε κρίσιμη ώρα

Παρά την επιτυχία της αποστολής στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν παράπονα από πολίτες που δεν έλαβαν ποτέ την ειδοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ένα τεχνικό ζήτημα σε συνεργασία με τους παρόχους, το οποίο αναμένεται να επιλυθεί τις επόμενες ημέρες.

Νίκος Χριστοδουλίδης: «Ενημερωθείτε μόνο από επίσημες πηγές»

Με διάγγελμά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε την ενεργοποίηση του συστήματος τηλεειδοποίησης σε δοκιμαστική βάση. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους στην παραπληροφόρηση και να παρακολουθούν αποκλειστικά τα κανάλια της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή είναι καθαρά προληπτική και δεν συντρέχει λόγος πανικού.

Οδηγίες επιβίωσης υπό τον φόβο drones

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ζήτησε από τους πολίτες να βρίσκονται σε «εγρήγορση» και να παραμείνουν ψύχραιμοι, αν το σύστημα ενεργοποιηθεί ξανά. Οι βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας περιλαμβάνουν:

Αναζήτηση καταφυγίου: Άμεση μετάβαση σε υπόγεια (ιδιόκτητα ή γειτονικά), αποκλειστικά πεζή.

Παραμονή σε εσωτερικούς χώρους: Αν δεν υπάρχει υπόγειο, παραμονή στο εσωτερικό του κτηρίου, μακριά από τζάμια, πόρτες και παράθυρα.

Περιορισμός μετακινήσεων: Αποφυγή χρήσης οχημάτων και πεζής μετακίνησης σε υπαίθριους χώρους μέχρι νεωτέρας.

Ειδικές υποδομές: Σε σχολεία και νοσοκομεία εφαρμόζονται ήδη συγκεκριμένα πρωτόκολλα από το αρμόδιο προσωπικό.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε πως τα επόμενα προγραμματισμένα δοκιμαστικά μηνύματα δε θα αποσταλούν σήμερα, καθώς το σύστημα κρίθηκε λειτουργικό, και θα χρησιμοποιηθεί ξανά μόνο σε περίπτωση πραγματικής ανάγκης.