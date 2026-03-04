Με 201 ψήφους εγκρίθηκαν από τη Βουλή, οι κρίσιμες διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των απόδημων Ελλήνων στις εθνικές εκλογές.

ΝΔ, ΠαΣοΚ, Πλεύση Ελευθερίας και ανεξάρτητοι ψήφισαν «ναι»

Θετική ψήφο έδωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠαΣοΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς και ανεξάρτητοι βουλευτές. Ωστόσο, η διάταξη που αφορά στην τριεδρική περιφέρεια αποδήμων, δεν ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, συνεπώς, εφόσον έλαβε περισσότερες από 151 ψήφους, θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ψήφος «παρών» και η αναταραχή λόγω Πολάκη

Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μη στηρίξει τελικά το νομοσχέδιο και να δηλώσει «παρών», έδωσε διαστάσεις θρίλερ στη διαδικασία. Και αυτό, γιατί απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία, βάσει του Συντάγματος για την επιστολική. Η διαφωνία του Παύλου Πολάκη επηρέασε τη στάση του κόμματος και χρειάστηκαν μάλιστα δύο συνεδριάσεις του προεδρείου, αλλά και της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Λιβάνιος: Η φωνή των αποδήμων γίνεται πράξη

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου, επανέλαβε ότι η περιφέρεια Αποδήμων εξασφαλίζει την αυθεντική εκπροσώπηση και τη γνήσια διακριτή φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού στη Βουλή. Κάνοντας αναδρομή, ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε πως με το νομοσχέδιο κλείνει μια εκκρεμότητα, που απορρέει από το Σύνταγμα του 1975, σχετικά με την ψήφο των Αποδήμων, καθώς ποτέ δεν είχε θεσπιστεί ο εκτελεστικός νόμος.

Απευθυνόμενος προς την Αντιπολίτευση, ο υπουργός δήλωσε: «Δε σας ζητάω να εμπιστευτείτε την κυβέρνηση, δεν είναι αυτός ο ρόλος σας και ο ελληνικός λαός δε σας το ζητάει. Σας ζητάμε, όμως, να εμπιστευτείτε τον κάθε Έλληνα που ζει στο εξωτερικό… Ψηφίστε και την επιστολική ψήφο και την Περιφέρεια Αποδήμων και μην αφήσετε αυτή να δημιουργηθεί μετά το 2031».

Τα επόμενα βήματα για την οργάνωση της επιστολικής ψήφου

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί εκ νέου η Διακομματική Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, με αντικείμενο τις αιτήσεις εγγραφής, τη θεσμική επικοινωνία της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους απόδημους και τις πρώτες λεπτομέρειες για την οργάνωση της επιστολικής ψήφου.

Σταυρός προτίμησης και όριο δαπανών: Διαφάνεια και λογοδοσία

Αναφερόμενος στην απογραφή του ελληνισμού της Ομογένειας, επεσήμανε ότι αυτή δεν είναι εφικτή, ωστόσο οι αιτήσεις θα δώσουν μια τάξη μεγέθους. Για το όριο προεκλογικών δαπανών, τόνισε ότι τίθεται για να αποφευχθούν υπερβολές και ανέρχεται στο τριπλάσιο, καθώς θεωρείται εύλογο.

Σχετικά με τον σταυρό προτίμησης, ο κ. Λιβάνιος παρατήρησε πως αποτελεί εχέγγυο λογοδοσίας και διασφαλίζει ότι ο σπόδημος βουλευτής θα προωθεί τα αιτήματα των Ελλήνων του εξωτερικού στη Βουλή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι με τις νομοθετικές βελτιώσεις ικανοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ προβλέπεται και εναλλακτικός τρόπος εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους για όσους δε διαθέτουν κωδικούς taxisnet.

Αναλυτικά τα κρίσιμα άρθρα του νομοσχέδιου που συγκεντρώσαν 200 ψήφους