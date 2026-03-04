Βίντεο ντοκούμέντο καταγράφει τη στιγμή που τορπιλίζεται ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 191 αξιωματικοί και ναύτες, δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα από αμερικανικό υποβρύχιο που επιχειρούσε στην περιοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από την επίθεση, ενώ ο υπουργός εξωτερικών της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεσώθηκαν 78 τραυματίες εκ των οποίων οι 32 είναι σοβαρά τραυματισμένοι, με 101 Ιρανούς ναυτικούς να εξακολουθουν να αγνοούνται.

Πλάνα από αμερικάνικές υπηρεσίες καταγράφουν τη στιγμή που το αμερικάνικο υποβρύχιο βυθίζει την ιρανική φρεγάτα.