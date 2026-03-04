Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την πτώση drone στη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Ακρωτήρι της Κύπρου, το βράδυ της Κυριακής (1/3).

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) ότι το drone δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν, χωρίς όμως να διευκρινίζει την προέλευση της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε τονίσει ότι η Κύπρος «δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Το συμβάν είχε επιβεβαιώσει και η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, μιλώντας στο Sky News, ωστόσο είπε ότι προσώρας δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12.03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».