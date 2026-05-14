Η 26η Μαΐου αρχίζει πλέον να συζητείται όλο και πιο έντονα ως η πιθανότερη ημερομηνία για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ευρύτερος χώρος είναι «άνω κάτω», με στελέχη, βουλευτές και κομματικούς παράγοντες να κινούνται πλέον σε δύο παράλληλους κόσμους.

Από τη μια πλευρά υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν το μέλλον δίπλα στον Αλ. Τσίπρα και από την άλλη πλευρά βρίσκονται εκείνοι που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διαλυθεί για να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σχήμα από μηδενική βάση. Υπάρχει όμως και μια ομάδα που προκρίνει την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμα της Ρεματιάς και οι εσωκομματικές «μουρμούρες» στον ΣΥΡΙΖΑ

Το κλίμα βάρυνε ακόμη περισσότερο μετά την εκδήλωση στο Χαλάνδρι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Η εικόνα στο θέατρο της Ρεματιάς, με εκατοντάδες στελέχη, πρώην υπουργούς, βουλευτές και κομματικούς παράγοντες να σπεύδουν για να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό, λειτούργησε σαν πολιτικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Στην πραγματικότητα, πολλοί στην Κουμουνδούρου θεώρησαν ότι η παρουσία τόσων στελεχών ισοδυναμούσε με έμμεση δήλωση πολιτικής μετακίνησης προς το νέο εγχείρημα. Και αυτό προκάλεσε γκρίνια, δυσφορία και πολλές μουρμούρες στα εσωκομματικά πηγαδάκια.

Υπήρξαν στελέχη που έλεγαν ανοιχτά ότι «δεν μπορεί να λειτουργεί ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του να δίνουν εικόνα προσχώρησης πριν καν ανακοινωθεί νέο κόμμα». Άλλοι, πιο ψύχραιμοι, υποστήριζαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει ιστορικός ηγέτης της παράταξης και άρα η παρουσία στην εκδήλωση δεν συνιστά αποστασία. Η αλήθεια όμως είναι ότι η καχυποψία κυριαρχεί για τα καλά μέσα στο κόμμα. Και αυτό φαίνεται σε κάθε συζήτηση, σε κάθε παρέμβαση, ακόμα και στις δημόσιες δηλώσεις.

Παππάς και Πολάκης ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά, αν και δε λειτουργούν ως ομάδα, οι οποίοι ουσιαστικά ζήτησαν να συνεδριάσουν άμεσα τα κομματικά όργανα. Ο Π. Πολάκης επικοινώνησε προσωπικά με τον Σωκράτη Φάμελλο ζητώντας να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία, ενώ ο Ν. Παππάς δημόσια έθεσε το ίδιο αίτημα, μιλώντας για ανάγκη επιτάχυνσης των πολιτικών αποφάσεων και ξεκαθαρίσματος της στρατηγικής του κόμματος.

Η κίνηση μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Στελέχη που γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο λένε ότι Πολάκης και Παππάς αντιλαμβάνονται πως οι εξελίξεις τρέχουν πλέον πιο γρήγορα από όσο υπολόγιζαν πολλοί στην Κουμουνδούρου. Και θεωρούν, και σωστά, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει σε κατάσταση αμηχανίας, κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε τετελεσμένα όταν ο Αλ. Τσίπρας ανακοινώσει επίσημα το νέο του εγχείρημα.

Συμπόρευση ή αυτονομία;

Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον ανοιχτά στο εσωτερικό του κόμματος είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να συμπορευθεί οργανωμένα με τον νέο φορέα ή αν θα επιλέξει να κρατήσει αυτόνομη πορεία. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη σύγκρουση των δύο γραμμών.

Από τη μία υπάρχουν όσοι θεωρούν ότι η επιστροφή Τσίπρα είναι η μοναδική δυνατότητα ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς και επαναφοράς ενός πλειοψηφικού ρεύματος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την άλλη, στελέχη που βλέπουν τον εαυτό τους εκτός του νέου σχήματος ή φοβούνται πολιτική εξαφάνιση, επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει αυτόνομος και να δώσει μόνος του τη μάχη.

Οι λεπτές ισορροπίες του Σωκράτη Φάμελλου

Ο Σ. Φάμελλος προσπαθεί αυτές τις ημέρες να ισορροπήσει πάνω σε ένα εξαιρετικά λεπτό πολιτικό σχοινί. Από τη μία δε θέλει να εμφανιστεί απέναντι στον Αλ. Τσίπρα. Από την άλλη, γνωρίζει ότι είναι ακόμη πρόεδρος ενός υπαρκτού κόμματος που δεν μπορεί να διαλυθεί εν μία νυκτί. Γι’ αυτό και οι δημόσιες παρεμβάσεις του κινούνται σε προσεκτικούς τόνους. Μιλά για ενότητα της προοδευτικής παράταξης, για ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου και για κοινές πρωτοβουλίες απέναντι στην κυβέρνηση, αποφεύγοντας όμως επιμελώς να μπει στη συζήτηση περί διάλυσης ή απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πραγματικότητα, ο Φάμελλος επιχειρεί να κερδίσει χρόνο. Να κρατήσει το κόμμα λειτουργικό μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως τις προθέσεις του ο Αλ.Τσίπρας αν και όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Μόνο που ο χρόνος πλέον πιέζει ασφυκτικά.

Αυτές τις ημέρες η κινητικότητα είναι έντονη. Βουλευτές, στελέχη, πρώην υπουργοί και κομματικοί παράγοντες κάνουν διαρκώς συναντήσεις, μετρούν δυνάμεις και προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι θα βρεθούν τελικά στο νέο σχήμα και ποιοι θα μείνουν απέναντι.

Και όσο πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων, τόσο μεγαλώνει και η νευρικότητα στην Κουμουνδούρου. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για άλλη μία εσωκομματική κρίση. Πρόκειται για μια συνολική αναδιάταξη του χώρου της Κεντροαριστεράς, με τον Αλ. Τσίπρα να επιστρέφει αποφασισμένος να ξαναμπεί στο παιχνίδι της εξουσίας.