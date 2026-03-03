Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες, ενώ εντός του σχεδίου νόμου υπάρχει και διάταξη για τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας που θα εκλέγονται εκπρόσωποι από τη διασπορά. Το νομοσχέδιο, όπως ορίζει το άρθρο 51 του Συντάγματος χρειάζεται 200 ψήφους για να «περάσει». Αντιθέτως, σε περίπτωση που ψηφιστεί επί αρχής το νομοσχέδιο του Θεόδωρου Λιβάνιου, η τριεδρική, χρειάζεται 151 ψήφους αλλά θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές.

Καταψηφίζουν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, υπερψηφίζει το ΠαΣοΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο φαίνεται να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μοιάζουν θετικά για να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, αλλά φαίνεται να καταψηφίζουν τη διάταξη της τριεδρικής. Το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά έχουν ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο στο σύνολο του. Το ΠαΣοΚ έχει ανακοινώσει ότι υπερψηφίζει το νομοσχέδιο, θα καταψηφίσει όμως τη διάταξη που αφορά τη τριεδρική.

Αμφίβολη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ αν και δηλώνει θετικός προς την επιστολική ψήφο, διαφωνεί με τη διάταξη της τριεδρικής. Μέχρι και αργά το βράδυ της Δευτέρας συνεδρίαζαν τα αρμόδια όργανα ώστε να καταλήξουν τη στάση που θα τηρήσουν στη συζήτηση.

Δυναμική έχει και η δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών. Οι βουλευτές που πρόσκεινται στους «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη μετά από σχετική σύσκεψη κατέληξαν στην απόφαση να ψηφίσουν υπέρ επί της αρχής, δηλαδή να στηρίξουν την επιστολική ψήφο, αλλά καταψηφίζουν τη διάταξη που αφορά τη τριεδρική.

Η σκιά της Μέσης Ανατολής

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, η συζήτηση ήταν σχεδόν μονοθεματική για την ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή. Την Τετάρτη, μάλιστα, ο πρωθυπουργός πρόκειται να απευθύνει ομιλία στη Βουλή όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Παναγιώτης Δουδωνής: Εθνική γραμμή

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠαΣοΚ εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του Κινήματος όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε ότι το ΠαΣοΚ «πιστεύει απαρέγκλιτα στην ακολούθηση της διπλωματικής οδού», προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε άλλο «κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές». Τόνισε την ανάγκη για μια «εθνική γραμμή η οποία να είναι πρώτα από όλα σοβαρή και με πλήρη ενημέρωση», σημειώνοντας ότι η έννοια του εθνικού θέματος καλύπτει κάθε εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους «αδελφούς μας Κυπρίους που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της πολεμικής σύρραξης».

Το καρφί Δουδωνή στον Αδωνι

Ο κ. Δουδωνής, άφησε και ένα «καρφί» προς τον Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας ότι είναι «αδιανόητο να εκφράζεται κανείς με γηπεδικούς όρους στα social media για μια εν εξελίξει πολεμική σύρραξη». Ο κ. Δουδωνής είπε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινώς, κύριε υπουργέ, μαζέψτε τους. Πείτε σε κάποιον να τους μαζέψει». Υποστήριξε ότι «δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τον υπουργό Υγείας που εκπροσωπεί τη χώρα να εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο», σημειώνοντας ότι «όλα θυσιάζονται στο βωμό της προσωπικής προβολής του καθενός μιας άτυπης κούρσας μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας».

Θεόφιλος Ξανθόπουλος: Να συγκληθεί το συμβούλιο των αρχηγών

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τον προβληματισμό του για το χρόνο της συζήτησης. «Προβληματίζει η συγκυρία της συζήτησης σε μια συνθήκη όπου η περιοχή μας φλέγεται. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός με τη συνεπικουρία και με το κράτος του Ισραήλ άνοιξαν τους ασκούς του Αίολου», δήλωσε. Στη συνέχεια είπε ότι «άμεσα όμως η χώρα πρέπει να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Να διασφαλίζει πως δεν θα εμπλακεί σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση με κανέναν τρόπο και να κινηθεί με συνέπεια, οργάνωση και ταχύτητα για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών. Αυτά είναι καθοριστικής σημασίας. Και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί ταχύτατα και συντονισμένα. Η χώρα βρίσκεται εκτεθειμένη. Πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο ότι είναι εν δυνάμει στόχοι περιοχές της χώρας μας απ’ όπου παρέχονται διευκολύνσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να συγκαλέσει στο συμβούλιο των αρχηγών ώστε να ενημερωθούν για την κατάσταση και για το τι πρόκειται να πράξει η κυβέρνηση».

Αναβολή της συζήτησης ζητά το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ ζήτησε την αναβολή της συζήτησης με τον βουλευτή του κόμματος να διαβάζει στην επιτροπή τη σχετική επιστολή του Δημήτρη Κουτσούμπα.

Θεανώ Φωτίου: Να μην εμπλακεί η χώρα μέσω της Σούδας

Η Θεανώ Φωτίου από τη Νέα Αριστερά, σημείωσε ότι «όλος ο πλανήτης ζει πια με την βεβαιότητα ότι οδεύουμε σε ένα νέο γύρο γενικευμένης πολεμικής σύρραξης. Ο παγκόσμιος τραμπισμός και τα αυταρχικά καθεστώτα κινούνται ήδη όπου ο πόλεμος είναι μία διαρκή απειλή. Πρόκειται για μια βαθύτατη ιδεολογική μετατόπιση». «Να μην εμπλακεί η χώρα μέσω της βάσης της Σούδας σε καμία πολεμική εμπλοκή και φυσικά να δούμε την κατάσταση στην Κύπρο» είπε η βουλευτής.

Αλ. Καζαμίας: Η ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει

Από τη Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, αναφέρθηκε στον προβληματισμό για τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο. «Θέσαμε τους προβληματισμούς μας, θα πρέπει να υπάρχει πιο σαφή στάση της κυβέρνησης. Η θέση της Πλεύσης Ελευθερίας είναι ο πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να καταδικάσει, και δεν θα πρέπει η χώρα να εμπλακεί στη σύρραξη αυτή», είπε ο κ. Καζαμίας.