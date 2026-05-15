Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζάιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι (ADMO), διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Αμπού Ντάμπι σεΐχης Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ έδωσε οδηγία στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) να επιταχύνει το έργο του Αγωγού Ανατολής-Δύσης στη διάρκεια συνόδου εκτελεστικής επιτροπής, πρόσθεσε το ADMO, διευκρινίζοντας ότι ο αγωγός αυτός είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2027.

Το ADMO δεν αποκάλυψε το αρχικό χρονοδιάγραμμα για το έργο.

Μέσω του υπάρχοντος Αγωγού Αργού Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADCOP), που είναι επίσης γνωστός ως ο αγωγός Χαμπσάν-Φουτζάιρα, μπορούν να μεταφερθούν έως και 1,8 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα και αυτός αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας καθώς η χώρα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τις απευθείας εξαγωγές από την ακτή του Κόλπου του Ομάν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου με αγωγούς που μεταφέρουν το αργό έξω από το Στενό του Ορμούζ, στην ακτή του Κόλπου του Ομάν. Το στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν έχει στην πράξη αποκλειστεί από το Ιράν σε απάντηση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, στραγγαλίζοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου που μεταφέρονται υπό κανονικές συνθήκες στην Ασία και αλλού.

Το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το στενό για τις μεταφορές.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν λόγω της διατάραξης των προμηθειών, ωθώντας κυβερνήσεις να προβλέπουν παροχή καυσίμων με δελτίο και ενισχύοντας τους φόβους για οικονομική ύφεση καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός.