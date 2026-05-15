Νέα πυρά στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη χθεσινή επίθεση Γεωργιάδη σε Ανδρουλάκη για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠαΣοΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι δύο πολιτικοί άντρες έχουν εξαπολύσει ο ένας στον άλλο σειρά χαρακτηρισμών για ψεύτες και ψεύδη, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο της μεταξύ τους αντιπαράθεσης αλλά και την αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων τους.

Σήμερα το πρωί ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε συνέχεια στον πόλεμο που ξέσπασε χθες. Μετά από τις οργισμένες διαδοχικές ανακοινώσεις του ΠαΣοΚ για το θέμα και τη συνέντευξη του Πρόεδρου του ΠαΣοΚ στο Action 24 – όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μιντιακό παρακράτος της ΝΔ – επανήλθε με νέα επίθεση σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη κάνοντας τηλεφωνική παρέμβαση στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (15/05) στο action24, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «ψέματα» τον ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη, ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ τον μήνα από την ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου στο Δημόσιο. Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ τον μήνα.

«Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ τον μήνα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής (σ.σ. το 2009) ένα συμβόλαιο» είπε ο ίδιος.

Και συνέχισε: «Είναι ψέμα και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλή και το Κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου, το συμβόλαιο το υπέγραψε το Κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φτηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή όπως λέει ψευδώς δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση ότι λέει τόσα ψέματα στην τηλεόραση» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η επιτροπή αξιολόγησης ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές από τις οποίες η 4η του κ. Ανδρουλάκη ήταν η φτηνότερη απορρίπτοντας την την πέμπτη που ήταν σημαντικά φτηνότερη. Για να καταλάβει ο κόσμος: Ο Ανδρουλάκης έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έδωσε 7.500 ευρώ. Άρα επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ένα μεγάλο στέλεχος της νομαρχιακής Ηρακλείου κέρδισε ένα συμβόλαιο από το Δημόσιο. Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη».

«Σειρά ψεμάτων»

Σημείωσε δε, πως «έχει ξεκινήσει με μια σειρά ψεμάτων: είπε ότι νοικιαζόταν από το 2004. Εγώ δεν το ξέρω αλλά εδώ δεν κολλάει κάτι: αν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο το 2004, γιατί έγινε ο διαγωνισμός το 2009 και το 2010; Αν ήταν σε άλλη υπηρεσία είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε. Πονηρά ακούω, επίσης, το εξής: λέει ο Ανδρουλάκης δεν είναι το πρώτο συμβούλιο το 2010, ήταν το 2004. Οι εκλογές τότε ήταν το Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών; Να μας το παρουσιάσει γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο πριν φύγει ο Σημίτης ακόμα χειρότερα γι’ αυτόν. Από την ώρα που μόνος του λέει ότι υπήρχε προηγούμενο συμβόλαιο, ποιον μήνα και με ποια διαδικασία;»

Κατέληξε, λέγοντας πως: «Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα.

Δεν καταλάβατε καλά στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να με πάτε στα δικαστήρια και να δω και τί θα ισχυριστείτε. Σας περιμένω μετά χαράς εκεί κύριε @androulakisnick https://t.co/665VnCavoA — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 14, 2026

Αυτή την περίοδο δύο αρχηγοί με έχουν χρεώσει αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική δολοφονία τους: Ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα από το Δημόσιο. Για μένα είναι ηθικά απαράδεκτο για φέρελπι πρωθυπουργό και αρχηγό της αντιπολίτευσης».

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ επιχειρεί την ηθική μου εξόντωσή»

Της χθεσινής συνέντευξης Ανδρουλάκη είχαν προηγηθεί οργισμένες και διαδοχικές ανακοινώσεις από την Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ χθες, αμέσως μετά την καταγγελία σε βάρος του, έδειξε αντανακλαστικά, αντέδρασε και δήλωσε πως «η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες», ενώ την ίδια ώρα επιχείρησε να αποδομήσει βήμα -βήμα το δημοσίευμα που τον εμφάνισε ως αποδέκτη ενοικίων αξίας 1,2 εκατομμύριον ευρώ.

Παράλληλα, όμως επιτέθηκε και στο «οργανωμένο μιντιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας» το οποίο όπως υποστήριξε επιχειρεί την ηθική του εξόντωση. Περιέγραψε μάλιστα τα γρανάζια του μηχανισμού αυτού κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτους δημοσιογράφους», που «στήνουν δημοσιεύματα» και στη συνέχεια τα αναπαράγουν υπουργοί, βουλευτές και μιντιακοί βραχίονες της Νέας Δημοκρατίας.

«”Μούφα” ο Κατακουζηνός»

«Μούφα ο Κατακουζηνός, δεν υπάρχει» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον συντάκτη του δημοσιεύματος που τον εμφάνισε να εισπράττει ενοίκια αξίας 1,2 εκατομμύριων ευρώ, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στους Άδωνι Γεωργιάδη, Παύλο Μαρινάκη, Σοφία βουλτεψη, αλλά και στην Ομάδα Αλήθειας που ανηπαράγαγαν το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

«Όλα στο φως»

«Εγώ είμαι και νόμιμος και ηθικός» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αρχή της συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό action24, τονίζοντας στη συνέχεια πως «κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης». Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ με αυτή του φράση έβαλε το πλαίσιο στο οποίο είχε σκοπό να κινηθεί και απάντησε ταυτόχρονα στο δημοσίευμα που υπέγραψε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κατακουζηνός που όπως σημείωσε «δεν τον γνωρίζει κανείς».

Αποκάλυψε μάλιστα πως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ πήρε τηλέφωνο στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα που δημοσίευσε το σχετικό θέμα και ήθελε να μιλήσει με τον δημοσιογράφο. Κάτι όμως που δεν κατέστη δυνατόν, καθώς «ο ιδιοκτήτης του σάιτ του είπε: «θα μιλήσετε μαζί μου». Και είπαμε κι εμείς: «όχι, θέλουμε μα μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες». Δεν υπάρχει “Κατακουζηνός”, είναι μούφα ο “Κατακουζηνός”».

Το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα. «Υπάρχει ένας μιντιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, και βουλευτές και η Ομάδα Αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ίδια συνθήκη όπως και με τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα απέναντι στον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη και ήταν εμφανές πως ήταν φορτισμένος. Άλλωστε το παραδέχτηκε και ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «μία δύσκολη συναισθηματικά ημέρα». Εξήγησε πως «πολιτεύομαι τόσα χρόνια στο προσκήνιο, με διαφάνεια, με αξιοπρέπεια και έχω για άλλη μία φορά μετά τις υποκλοπές ένα χυδαίο σκοτεινό μηχανισμό που οικοδόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μου επιτίθεται με ανήθικο τρόπο, χωρίς κανένα στοιχείο και μόνο με ψέματα. Ντροπή».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «συκοφαντία» και «λάσπη» το συγκεκριμένο δημοσίευμα που χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργίαδης και περιέγραψε ένα μοτίβο δράσης «από το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας» που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που έδρασε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Ο Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης»

Όσον αφορά τα όσα του καταλόγισε ο Υπουργός Υγείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτήριο το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτήριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι από το 2022 το κτηματολόγιο παραμένει στο κτήριο με παράταση της σύμβασης την οποία έκανε μονομερώς και στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτήριο και κηρύσσονται άγονοι, δε μετέχει η οικογένεια του.

«Το “χρέπι” ήταν νεόδμητο»

Ως προς το «ψέμα Γεωργιάδη» για τη χρήση κρατικών χρημάτων για ανακαίνιση, απάντησε πως «”το χρέπι του Ανδρουλάκη” ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατόν κτήριο πενταετίας να είναι χρέπι; Τα χρήματα τα έδωσε το κτηματολόγιο επειδή προηγουμένως στεγαζόταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές. Και τα έδωσαν αυτοί, αφότου το νοίκιασαν, για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στη συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε και για το οικονομικό σκέλος του δημοσιεύματος που επικαλούνται τα κυβερνητικά στελέχη. «Λέει ότι έχω εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δεκαέξι χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα, το πρωί μίλησε για 1,5 εκατ., πριν από λίγο είπε για 1,2 εκατ. ευρώ. “Πέφτουν” τα εκατομμύρια. Σε λίγο θα φτάσει στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι “μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ.” είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές».

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως συκοφαντία την κατηγορία για «αδήλωτα» λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό και επισήμανε πως «δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Ας δούμε, λοιπόν, τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ’ έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές, ακίνητα και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό».

«Η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες… Δεν είμαστε όλοι το ίδιο»

«Στήθηκε μία μεγάλη προπαγάνδα για “αδήλωτα” χρήματα, ενώ είναι δηλωμένα, και αυτό εδώ (σημ. δείχνει αφίσα) που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για “μαύρο” χρήμα. Θα πω, λοιπόν, σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα. Είναι υπερφορολογημένα. Γιατί; Όταν εκλέχθηκα βουλευτής το 2014, η μητέρα μου ήταν τότε εφοριακός. Και μου λέει “παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω, δηλώνει διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες”. Εγώ, λοιπόν, πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πλήρωναν. Αυτοί, λοιπόν, δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 2014-2015-2016, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δε θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα. Άρα, αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι “μαύρα”, όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο».