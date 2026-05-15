Αν κρίνω από το μενού, φαίνεται πως στην Κίνα δε συζητούν ακόμη για την επιστροφή του Market Pass και της οικονομικής ενίσχυσης (έως 100€/μήνα) για αγορές σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές.

Μετά τη συζήτηση του Τραμπ με τον Σι, παρατέθηκε γεύμα όπου- διαβάζω- το μενού περιλάμβανε ψιλοκομμένο μπακαλιάρο σε θαλασσινή σούπα, τραγανές και σοταρισμένες μπάλες αστακού, φιλέτο μοσχαριού ψημένο στο τηγάνι γεμιστό με μορχέλες, κοτόπουλο kung pao με χτένια, μπρεζέ εποχικά λαχανικά, βλαστούς μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια, μοσχάρι στιφάδο μέσα σε ψωμάκι, καθώς και αχνιστά ντάμπλινγκ με χοιρινό και γαρίδες.

Και για επιδόρπιο: σοκολατένια brownies, φρούτα και παγωτό, καθώς και καφέ και τσάι.

Αλλά γιατί όχι; Στην Κίνα μπορεί να μην έχουν Βασιλόπουλο, βγάζουν όμως από τη μύγα ξύγκι.

Εξού και το: “Όπου δεις ανθρώπους, ψάξε για μύγες και Βούδες”