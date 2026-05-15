Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη εστιάζει σε τρεις υποθέσεις μυστηρίου που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον και αναστάτωση στην κοινή γνώμη.
– Η κακοποίηση της συζύγου, η εξαφάνιση και το έγκλημα…
Η κακοποιημένη γυναίκα που αγνοείται.
Ο σύζυγος που φρόντισε να εξαφανιστεί.
Το έγκλημα που αποκαλύπτεται τώρα και η ανάγκη για δικαίωση.
– Το σκοτεινό παρασκήνιο στην εξαφάνιση του Ηλία…
- Μάρτυρες σπάνε τη σιωπή τους και έρχονται να ταράξουν τα νερά στην υπόθεση του ευαίσθητου άστεγου άνδρα, που συγκίνησε τους τηλεθεατές.
- Η βαθιά και επίμονη έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες για όσα προηγήθηκαν του μυστηριώδη χαμού του.
– Άνοιξε η γη και τον κατάπιε…
- Ο έμπορος οικογενειάρχης, στη Βόρεια Ελλάδα, βγήκε για μια βόλτα και εξαφανίστηκε.
- Η επιτόπια έρευνα της εκπομπής, ο συναγερμός και η μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του…