Κατέπλευσαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/3) στην Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» που έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας. Στο νησί έχουν επίσης αποσταλεί δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, ενώ οι φρεγάτες πήραν θέση στα ανοιχτά της Πάφου.

Εν τω μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναβάθμισε το επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο στο Επίπεδο 3 («Επανεξετάστε το ταξίδι»), εγκρίνοντας την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και των οικογενειών τους από το νησί. Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να διαθέτουν εναλλακτικό σχέδιο αναχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επαναπατρίζονται οι Κύπριοι

Αρχίζουν σήμερα Τετάρτη οι πτήσεις για επαναπατρισμό Κυπρίων οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με βάση όσα ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των εξελίξεων που διαμορφώνονται λόγω της περιφερειακής κρίσης, και σε σχέση ιδιαίτερα με αριθμό συμπολιτών μας που βρίσκονται στα ΗΑΕ, ενημερώνει ότι έχει δρομολογηθεί η ναύλωση πτήσεων για τον επαναπατρισμό τους». Πρόσθεσε, δε, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διευθετήσεις και οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο Ακρωτήρι γιγανταίο βρετανικό μεταγωγικό

Σε κατάσταση υψίστου συναγερμού παραμένει η βάση στο Ακρωτήρι, καθώς η Μεγάλη Βρετανία επιταχύνει τη θωράκιση των δυνάμεών της στην περιοχή μετά το πλήγμα με drones.

Η χθεσινή προσγείωση του γιγαντιαίου μεταγωγικού Boeing C-17A Globemaster III στην Κύπρο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ενίσχυσης της αποτρ

επτικής ισχύος των Βρετανών, την ίδια ώρα που η «μάχη των αιθέρων» μαίνεται πάνω από τη Μεσόγειο.