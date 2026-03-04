Με εξαιρετική εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Έφτασε τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες και σταθεροποιήθηκε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας και στη ζώνη των play off.

Τα γκολ των Γεντβάι (7’), Ρενάτο Σάντσες (15’), Αντίνο (51’) και Ζαρουρί (86’) «καθάρισαν» το τρίποντο για τους «πράσινους», με τον ΟΦΗ να μειώνει προσωρινά σε 2-1 με τον Σαλσέδο στο 45’+1’.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα σημειώνοντας δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο! Μόλις στο 7ο λεπτό από πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Γεντβάι με εντυπωσιακό άλμα πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0 για τους «πράσινους’, που βρήκαν γκολ πριν το πρώτο δεκάλεπτο σε τέταρτο σερί παιχνίδι.

Στο 15’ από ωραία παράλληλη κίνηση του Τεττέη και «σπάσιμο» της μπάλας προς τα έξω, ο Ρενάτο Σάντσες με εξαιρετικό μακρινό σουτ σημάδεψε τη γωνία του Χριστογεώργου κι έκανε το 2-0.

Οι «πράσινοι» έχασαν στο 20’ με τραυματισμό τον Ίνγκασον, με τον Ράφα Μπενίτεθ να φέρνει στους στόπερ τον Κάτρη και να περνάει δεξιά σ’ όλη την πλευρά τον Ανάς Ζαρουρί, ενώ στο 24’ από ωραία σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε κι απέκρουσε στη γωνία του.

Ο ΟΦΗ μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο όταν ο Νους βρήκε με ωραίο τρόπο τον Αθανασίου, ο οποίος πρόλαβε να βγάλει τη σέντρα προς τον Σαλσέδο που πλάσαρε από κοντά για το 2-1.

Το γκολ των Κρητικών δεν… αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό που συνέχισε φουλ επιθετικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48’ ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το δυνατό σουτ του Ταμπόρδα, όμως στο 51’ ήρθε άλλο ένα γκολ για τους «πράσινους». Από πάσα του Τεττέη στον Ρενάτο Σάντσες, οι αμυντικοί του ΟΦΗ πρόλαβαν να τον κόψουν την τελευταία στιγμή, αλλά ο Αντίνο με ψύχραιμο πλασέ στην κίνηση έκανε το 3-1 για τους «πράσινους».

Στο 52’ ο Νους βρήκε χώρο, προχώρησε και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε καταπληκτική επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 73’ ο Τεττέη πέρασε τους πάντες και τα… πάντα, αλλά ο Χριστογεώργος κατάφερε να αποκρούσει το πλασέ που επιχείρησε.

Στο 82’ ο γκολκίπερ του ΟΦΗ έκανε εξαιρετική επέμβαση και στο πού δυνατό σουτ του Σισοκό, ενώ στο 86’ ο Ζαρουρί σημείωσε το γκολ του αγώνα. Πήρε την μπάλα από πλάγια θέση και με ένα τρομερό σουτ την έστειλε στο «παραθυράκι» του Χριστογεώργου για το τελικό 4-1 μέσα σε αποθέωση απ’ το κοινό της Λεωφόρου.