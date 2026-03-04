Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανήλθε στις πληροφορίες του σχετικά με αναχαίτιση drones από το Ιράν που είχαν στόχο τη Σούδα, παρά τις διαψεύσεις του Νίκου Δένδια.

Ο γγ του ΚΚΕ υποστήριξε ότι από τα τέσσερα drones που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο στόχευαν τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και τα άλλα δύο τη Σούδα, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε στην απόφαση μεταφοράς αντιαεροπορικών συστημάτων στην Κάρπαθο.

«Τους είπα ότι έχω μια πληροφορία που είναι έγκυρη ότι ‘από τα 4 drones που κατευθύνθηκαν από το Ιράν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου και τα άλλα δύο αφορούσαν τη Σούδα’. Νομίζω ότι έτσι τελικά είναι, γιατί αμέσως υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας» υποστήριξε ο γγ του ΚΚΕ και διευκρίνισε ότι αυτό το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα το πρωί.

«Στη συνέχεια υπήρξε η απόφαση της κυβέρνησης για την μεταφορά των αντιαεροπορικών συστημάτων στην Κάρπαθο» είπε επίσης ο κ. Κουτσούμπας και εκτίμησε, με δεδομένες τις απειλές των Ιρανών, ότι οι βάσεις των Αμερικανών – όχι η Ελλάδα γενικά – θα γίνουν στόχος αντιποίνων αν γενικευθεί η σύγκρουση.