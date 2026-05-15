Την παρθενική του εμφάνιση στη Βουλή ως υπουργός έκανε χθες ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Ήταν στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος με αντικείμενο την ενημέρωση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστα Καδή, για τα θέματα του χαρτοφυλακίου του.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στον συμβολισμό της επίσημης πρώτης παρουσίας του δίνοντας το στίγμα του «απέναντι σε όλους τους επιτήδειους και τα κυκλώματα που θέλουν ουσιαστικά να υπονομεύσουν την προσπάθεια των νοικοκυραίων Ελλήνων που αγωνίζονται στο χωράφι ή στο κοπάδι». Σε φιλική συζήτηση που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Σχοινάς εμφανίστηκε αποφασισμένος στον «πεπερασμένο πολιτικό χρόνο» που διαθέτει λόγω των εκλογών του 2027, να βάλει τη σφραγίδα του σε τρία τουλάχιστον «μέτωπα».

Είναι τα «εργοτάξια» που όπως ανέφερε στην ομιλία του έχει μπροστά του για να δοθεί μια νέα πνοή στον αγροτικό τομέα. Το πρώτο, είναι «η πλήρης, ριζική και αποτελεσματική αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών μέσω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», το δεύτερο, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και συνολικά η νέα στρατηγική της Ευρώπης για την παραγωγή μέχρι το 2034 και το τρίτο «η μάχη απέναντι στις ζωονόσους και στις νέες υγειονομικές απειλές».

Θα προκάνει όμως να λύσει τα ζητήματα αυτά; Η ζωή θα δείξει. Πάντως, η εικόνα που έχει δημιουργήσει στο υπουργείο του ο «τεχνοκράτης των Βρυξελλών» είναι σίγουρα διαφορετική απ’ ότι είχαν συνηθίσει στο παρελθόν με προκατόχους του. Τον είδαν να μπαίνει με το σακάκι στον ώμο. Δεν έχει τοποθετήσει δικούς του συνεργάτες και αξιοποιεί το υπάρχων δυναμικό. Είναι προσιτός και απλός σε αντίθεση με το προφίλ του «σκληρού τεχνοκράτη» που ανέμεναν πολλοί.

«Η πόρτα του γραφείου του είναι ανοιχτή», όπως μου μεταφέρει γνώστης των τεκταινόμενων στο (υποβαθμισμένο κτιριακά) υπουργείο, ενημερώνεται πυρετωδώς για όλα τα ζητήματα, ήδη έχει επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, ενώ επιδιώκει να έχει άμεση επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με τους παραγωγούς -ήδη έχει επισκεφθεί τη Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης, τις καλλιέργειες κερασιού στην Πέλλα, τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Γαλαξίδι, ενώ χθες ήταν στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου.

«Τα ξημερώματα βρεθήκαμε με την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, με τους ψαράδες, τους εμπόρους, τους ανθρώπους της παραγωγής, εκεί που έντιμοι άνθρωποι καθημερινά μέσα από σκληρή προσπάθεια προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους», είπε στη Βουλή.