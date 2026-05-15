Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«θάνατος στους Άραβες», «να καούν τα χωριά σας», «η Γάζα είναι νεκροταφείο» φώναξαν χθες εθνικιστές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας κρατικά υποστηριζόμενης πορείας στην Ιερουσαλήμ, με αφορμή την επέτειο της κατάληψης και της προσάρτησης της πόλης από το Ισραήλ στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του 1967.

Η ετήσια επιβεβαίωση του εβραϊκού ελέγχου επί της παλαιστινιακής Ανατολικής Ιερουσαλήμ έχει γίνει πιο ακραία τα τελευταία χρόνια, και η εκδήλωση της Πέμπτης κορυφώθηκε με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, να ξεδιπλώνει μια ισραηλινή σημαία μπροστά από το τζαμί αλ-Ακσά, τον ιερότερο ισλαμικό χώρο της πόλης.

Συμπλοκή μεταξύ Παλαιστινίων και ακροδεξιών Εβραίων

Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στη μουσουλμανική συνοικία της Παλαιάς Πόλης είχαν κλείσει τα καταστήματά τους και είχαν επιστρέψει στα σπίτια τους πριν ξεκινήσει η πορεία, αλλά μέλη ακροδεξιών ριζοσπαστικών εβραϊκών ομάδων που είχαν εισέλθει στην περιοχή ήρθαν σε συμπλοκή με Παλαιστίνιους κατοίκους που παρέμεναν εκεί, με τις δύο πλευρές να πετούν καρέκλες η μία στην άλλη, μέχρι που τις χώρισαν οι αστυνομικές δυνάμεις που εισέβαλαν στην πόλη με μεγάλη δύναμη.

«Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να φύγουν, αυτή είναι η χώρα μας»

«Ήρθα για να δείξω σε όλο τον κόσμο ότι αυτή είναι η πόλη μας. Αυτή είναι η Αγία Γη. Ο Θεός μας έδωσε αυτή τη χώρα και αυτή την πόλη», δήλωσε ο 19χρονος διαδηλωτής, Αριέλ Αμιχάι.

Όταν ρωτήθηκε από τον Guardian ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει η πορεία στους Παλαιστινίους της Ιερουσαλήμ, απάντησε: «Ότι πρέπει να φύγουν. Αυτή είναι η χώρα μας. Και δεν μπορούν απλά να βρίσκονται εδώ και να προσπαθούν να μας μαχαιρώσουν ή να μας σκοτώσουν».

Ο Αμιχάι, ο οποίος κατάγεται από το Μοντίν, 43 χλμ. από την Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι πίστευε ότι η Ημέρα της Ιερουσαλήμ, που σηματοδοτεί την κατάληψη της ανατολικής πλευράς της πόλης το 1967, ήταν η μόνη ημέρα κατά την οποία οι Εβραίοι μπορούσαν να εισέλθουν στη μουσουλμανική συνοικία μέσω της Πύλης της Δαμασκού, αν και οι Ισραηλινοί Εβραίοι και οι Παλαιστίνιοι χρησιμοποιούν την πύλη αυτή σε καθημερινή βάση.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου χρηματοδότησε την οργάνωση της διαδήλωσης.

«Ναι, είναι επικίνδυνο για εμάς, αλλά δε συγκρίνεται με τον κίνδυνο που διατρέχουν οι Παλαιστίνιοι που ζουν εδώ»

Οι διαδηλωτές μεταφέρθηκαν με λεωφορεία από όλη την Ισραήλ και από τους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο μιας τεράστιας επιχείρησης που χρηματοδοτήθηκε από τον δήμο της Ιερουσαλήμ και υπουργεία της κυβέρνησης. Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, συμμετείχε επίσης στη διαδήλωση της Πέμπτης.

Η ισραηλινή «Standing Together», υπέρ των Παλαιστινίων

Μόλις οι Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την Παλιά Πόλη, το μεγαλύτερο μέρος της έντασης επικεντρώθηκε μεταξύ των διαδηλωτών που υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση και των μελών μιας εβραϊκής ομάδας, της «Standing Together», η οποία είχε έρθει για να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους κατοίκους από την πολιτική βία.

«Έχω αποτροπιαστεί από τη βίαιη συμπεριφορά των ανθρώπων της κοινότητάς μου»

Ο Σουφ Πατίσι, διοργανωτής της «Standing Together», δήλωσε ότι ένας αριθμός-ρεκόρ 400 εθελοντών είχε συγκεντρωθεί φορώντας γιλέκα υψηλής ορατότητας στο χαρακτηριστικό μωβ χρώμα της οργάνωσης, σε μια μέρα γεμάτη κινδύνους.

«Θέλαμε να καλύψουμε πραγματικά κάθε γωνιά της πόλης για να βεβαιωθούμε ότι θα αποτρέψουμε επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων», είπε ο Patishi. «Ναι, είναι επικίνδυνο για εμάς, αλλά δε συγκρίνεται με τον κίνδυνο που διατρέχουν οι Παλαιστίνιοι που ζουν εδώ».

Μεταξύ του προστατευτικού κλοιού των αντιδιαδηλωτών υπήρχαν και μερικοί θρησκευόμενοι Εβραίοι. Ένας υπερορθόδοξος άνδρας με μακριά γκρίζα γενειάδα και χρυσό παλτό είπε ότι είχε έρθει από το βόρειο Ισραήλ και έδωσε μόνο το όνομά του, Ντέιβιντ.

«Πρόκειται για βεβήλωση»

«Έχω αποτροπιαστεί από τη βίαιη συμπεριφορά των ανθρώπων της κοινότητάς μου», είπε ο Ντέιβιντ στον Guardian. «Είμαι άνθρωπος της πίστης, θρήσκος, και αυτοί το κάνουν αυτό στο όνομά μας, και ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι για να αντισταθμίσω αυτό. Πρόκειται για βεβήλωση του ονόματος του Θεού, οπότε ο μόνος τρόπος να το διορθώσουμε είναι να κάνουμε το αντίθετο, ένα Κιντούς Χασέμ, μια αγιασμό του ονόματος του Θεού».

«Επαναφέραμε τη διακυβέρνηση στο Ορος του Ναού»

Στο συγκρότημα της αλ-Ακσά, γνωστό στους Εβραίους ως Όρος του Ναού, ο Μπεν-Γβίρ χόρευε μαζί με υποστηρικτές του τραγουδώντας «το Όρος του Ναού είναι στα χέρια μας», ενώ ξεδίπλωνε μια ισραηλινή σημαία. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει ηγηθεί μιας εκστρατείας για την υπονόμευση του status quo που ισχύει εδώ και 59 χρόνια, από την εποχή της κατάληψης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, βάσει του οποίου απαγορεύεται στους μη μουσουλμάνους να προσεύχονται στον ιερό χώρο.

Την Πέμπτη το βράδυ, ο Μπεν-Γκβίρ έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram: «59 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ, ύψωσα την ισραηλινή σημαία στο Όρος του Ναού και μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε: Επαναφέραμε τη διακυβέρνηση στο Όρος του Ναού».