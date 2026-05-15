Η Capital Link με μεγάλη χαρά σας προσκαλεί στο 16ο Annual Capital Link Sustainability Forum, με τίτλο «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα», το οποίο διοργανώνεται σε ετήσια βάση, και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, με φυσική παρουσία, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Δικτύου CSR Hellas, στο Divani Caravel Hotel.

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ταχύτατων αλλαγών, η Βιώσιμη Ανάπτυξη αναδεικνύεται σε στρατηγική επιλογή για κοινωνίες και επιχειρήσεις, αποτελώντας ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την ελληνική οικονομία να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη επιχειρηματική και κοινωνική αξία.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ

κ. Χρίστος Δήμας , Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου , Υπουργός – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

, – κ. Νικόλαος Παπαθανάσης , Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

, κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Η θεσμική συμβολή των Υπουργείων, μέσω της χάραξης πολιτικής, της ρύθμισης της αγοράς και της λειτουργίας των θεσμών, διαμορφώνει ένα σταθερό και συνεκτικό πλαίσιο βιώσιμων πρακτικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, και προωθώντας ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 16ο Annual Capital Link Sustainability Forum λειτουργεί ως σημείο στρατηγικής σύγκλισης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου διακεκριμένοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμικών φορέων μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμες προσεγγίσεις και εμπειρίες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και κοινωνικά ισόρροπου αναπτυξιακού προτύπου, σε ευθυγράμμιση με τα κριτήρια ESG, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Με πολυετή παρουσία και υψηλού επιπέδου συμμετοχές, το Annual Capital Link Sustainability Forum έχει εξελιχθεί σε έναν κεντρικό θεσμό διαλόγου και συνεργασίας και σημείο αναφοράς, προβάλλοντας και επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν ουσιαστικά κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας και στη σχέση τους με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

“2026 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD”

Το “2026 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD“ θα απονεμηθεί στην κυρία Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού

Περιφέρεια Αττικής, Πρόεδρο – CSR Hellas, σε αναγνώριση της πολυδιάστατης, δυναμικής και χαρισματικής προσωπικότητάς της, καθώς και της διαχρονικής και ουσιαστικής συμβολής της στην προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των αρχών ESG στην Ελλάδα και διεθνώς.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Συνέδριο θα δώσει και φέτος την δυνατότητα σ’ ένα μικρό αριθμό ΜΚΟ, να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό, μέσα από το ειδικό Ψηφιακό Sustainability Guidebook, το έργο, τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό. Μέσα από το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, επιτυγχάνεται η ευρεία προβολή τους δίνοντας την ευκαιρία στους Φορείς να επιτύχουν νέες συνεργασίες και συμπράξεις.

Οι φορείς που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση είναι :

BrainRegain • ELIZA – Σωματείο Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού • Fairlife Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα • HOPEgenesis • ΑΜΚΕ ΚARKINAKI • Lifeline Hellas • MDA Ελλάς • SolidarityNow • ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS • ΑΛΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ • ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ • Εθελοντική ΔΙΑΚΟΝΙΑ Ασθενών • ΕΛΕΠΑΠ Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων • Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία | Ίαση | Στήριξη • ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος • Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή • Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» • Ίδρυμα Τζένη Καρέζη • Κέντρο Ειδικών Ατόμων η Χαρά • ΜΕΡΙΜΝΑ • ΜΕΤΑδραση • ΟΙΚΑΝΟΣ • Παιδικά Χωριά SOS • ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού • ΠΝΟΗ Αγάπης • Σωματείο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ατζέντα του φετινού Συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:

Ο Σύγχρονος Ρόλος των Κοινωφελών Ιδρυμάτων: Κοινωνικός Αντίκτυπος & Βιωσιμότητα

Φορολογική Διοίκηση και Βιώσιμη Οικονομία: Μια στρατηγική σχέση

Βιώσιμες Υποδομές: Από τον σχεδιασμό στην πράξη

Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας

Από την Ανάπτυξη στη Βιωσιμότητα: Ο Ρόλος της Οικονομικής Πολιτικής

Κοινωνική Πολιτική και Επιχειρηματική Ευθύνη ως Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης

One-on-One Discussion με τον κ. Nicholas M. Logothetis, Executive Vice Chairman – Libra Group

Welcome Remarks

κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link Inc.

κα. Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link Inc.

Ο Σύγχρονος Ρόλος των Κοινωφελών Ιδρυμάτων: Κοινωνικός Αντίκτυπος & Βιωσιμότητα

Η συζήτηση θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι στρατηγικές συνεργασίες και η καινοτομία μπορούν να ενισχύσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο και να συμβάλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία.

Με πολυετή και πολυεπίπεδη δράση σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η κοινωνική συνοχή, τα κοινωφελή ιδρύματα έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος κοινωνικής προσφοράς με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Η συζήτηση αναδεικνύει τον σύγχρονο ρόλο των ιδρυμάτων ως καταλύτες θετικής αλλαγής, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν στρατηγικά την καινοτομία με τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, εξετάζει πώς αναπτύσσουν πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών.

Μέσα από τον διάλογο, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και συνεργατικά μοντέλα που λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για τον επιχειρηματικό κόσμο και τον ευρύτερο κοινωνικό τομέα. Στόχος είναι η ανάδειξη νέων προσεγγίσεων στη δημιουργία βιώσιμης αξίας και η υπογράμμιση του καθοριστικού ρόλου των ιδρυμάτων στη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής, συμπεριληπτικής και βιώσιμης κοινωνίας.

Moderator:

κα. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού προγραμματισμού – Περιφέρεια Αττικής; Πρόεδρος – CSR Hellas

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας – Νέα Δημοκρατία; Καθηγητής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Panelists:

κα. Χαρά Τασόγλου , Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανάπτυξης – Ίδρυμα Μποδοσάκη

, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανάπτυξης – κα. Αλίκη Μαρτίνου, Μέλος Δ.Σ. – Μαζί για το Παιδί

Φορολογική Διοίκηση και Βιώσιμη Οικονομία: Μια στρατηγική σχέση

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθεί ο τρόπος με τον οποίο οι φορολογικοί κανόνες, τα κίνητρα και τα εργαλεία συμμόρφωσης μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αλλά και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, θα εξετασθεί ο κρίσιμος ρόλος της φορολογικής διοίκησης ως βασικού πυλώνα οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όχι μόνο ως μηχανισμού είσπραξης εσόδων, αλλά ως στρατηγικού εργαλείου διαμόρφωσης ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και αγοράς. Έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας και της διαρκούς θεσμικής διαβούλευσης μεταξύ δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικών φορέων, με στόχο τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που συνδυάζουν δημοσιονομική υπευθυνότητα, ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.

One-on-One Discussion

κ . Στάθης Μπακάλης , Head of Tax Litigation – KBVL Law Firm, Member of the Deloitte Legal Network

Head of Tax Litigation κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Βιώσιμες Υποδομές: Από τον σχεδιασμό στην πράξη

Το πάνελ στοχεύει να αναδείξει πρακτικές, προκλήσεις και καινοτομίες που οδηγούν στη δημιουργία βιώσιμων υποδομών και μεταφορών, παρουσιάζοντας παραδείγματα συνεργασίας και υλοποίησης έργων με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η συζήτηση μεταξύ του Υπουργού και εκπροσώπων κορυφαίων επιχειρήσεων στόχο έχει να αναδείξει τη σύνδεση της δημόσιας πολιτικής με την επιχειρηματική εφαρμογή των αρχών ESG, παρουσιάζοντας συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Moderator:

κ. Δημήτρης Σακίπης, Partner– PwC

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών – Ελληνική Δημοκρατία

Panelists:

κα Σάννον Εξάρχου , Head of ESG and Strategy Manager – AKTOR GROUP OF COMPANIES

Head of ESG and Strategy Manager κ. Πάνος Λούκας, Διευθύνων Σύμβουλος – παραχωρησιούχος εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.»

Διευθύνων Σύμβουλος κα . Άννα Βάσιλα , Sustainability and Industry Affairs Manager – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Sustainability and Industry Affairs Manager – κα. Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου , Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων – ΕΥΔΑΠ

, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων – κα Μαρία – Χριστίνα Γρίβα , Corporate Communications Senior Director – LAMDA Development

Corporate Communications Senior Director – κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Responsibility, Sustainability and Channel Productions – Όμιλος ΟΤΕ

Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας

Μέσα από το πάνελ επιδιώκεται να συζητηθεί πώς η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη συνεργάζονται για τη δημιουργία έξυπνων, αποδοτικών και βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της AI στην βελτιστοποίηση παραγωγής, διαχείρισης και κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και την πρόκληση του υψηλού ενεργειακού κόστους που συνεπάγεται η ίδια η χρήση της AI. Η συζήτηση θα αναδείξει πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση μπορούν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα χωρίς να αυξήσουν υπερβολικά το ενεργειακό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνεργασίες Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με συμμετοχή Υπουργείου, εταιρειών ενέργειας και τεχνολογίας, καθώς και θεσμικών φορέων, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλο το ενεργειακό οικοσύστημα.

Moderator:

κα Κιάρα Κόντη, Εταίρος & Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΕΥ Ελλάδος

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης – Ελληνική Δημοκρατία

Panelists:

κ . Ανδρέας Κυριλής , Senior Partner – Bain & Company

, Senior Partner – Δρ. Σπυρίδων Κιαρτζής, Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας – HELLENiQ ENERGY

Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας κ. Αθανάσιος (Θανάσης) Κεφάλας, Πρόεδρος – Imerys Greece

Πρόεδρος κα. Έλενα Αθουσάκη, Chief Sustainability Officer – Όμιλος Motor Oil

Από την Ανάπτυξη στη Βιωσιμότητα: Ο Ρόλος της Οικονομικής Πολιτικής

Το πάνελ θα αναδείξει πώς η οικονομική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετάβαση από ένα παραδοσιακό αναπτυξιακό πρότυπο σε ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μοντέλο, εστιάζοντας στον ρόλο των δημοσίων επενδύσεων, των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των έργων ΣΔΙΤ στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της συνετής διαχείρισης δημόσιων πόρων και της ενίσχυσης συνεργειών που μεγιστοποιούν το αναπτυξιακό αποτύπωμα, με στόχο την ανάδειξη πολιτικών και πρακτικών που στηρίζουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Moderator:

κ. Βασίλειος Οικονομίδης, Managing Partner – VDI Law Firm

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ελληνική Δημοκρατία

Panelists:

κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Διευθύνουσα Σύμβουλος Δρ . Μαρίνος Γιαννόπουλος , CEO – Enterprise Greece

CEO κ. Γιώργος Τσόπελας, Chairman – McKinsey & Company Greece & Cyprus

κ. Γιώργος Χριστόπουλος, Γενικός Διευθυντής – ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Κοινωνική Πολιτική και Επιχειρηματική Ευθύνη ως Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μέσα από έναν ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο, το πάνελ φιλοδοξεί να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ Πολιτείας, θεσμικών φορέων, επιχειρηματικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας συντονισμένες δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος είναι η ανάδειξη της στενής διασύνδεσης μεταξύ κοινωνικής πολιτικής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως θεμελιωδών συνιστωσών ενός ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Στο επίκεντρο τίθεται ο ρόλος των πολιτικών κοινωνικής συνοχής καθοριστικών παραγόντων για τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της κοινωνικής κινητικότητας και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, θα εξεταστεί η επιχειρηματική ευθύνη όχι μόνο ως πλαίσιο συμμόρφωσης ή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά ως στρατηγική επιλογή που ενσωματώνει κριτήρια ESG, διαφάνειας και λογοδοσίας στον πυρήνα της εταιρικής λειτουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες κοινωνικής αξίας, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη διαφορετικότητα και στην τοπική ανάπτυξη.

Moderator:

κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου – Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΕΔΕ, πρώην Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρώην Δήμαρχος Σάμου

Panelists:

Δρ . Γεώργιος Βελιώτης , Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας – Interamerican part pf Achmea , Πρόεδρος – Insurance Europe Health Platform , Πρόεδρος – EURAPCO Health Group

, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας – part pf , Πρόεδρος – , Πρόεδρος – κα Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Διευθύνουσα Σύμβουλος κ . Νίκος Λυσιγάκης , Corporate Affairs Senior Consultant – Lidl Ελλάς

Corporate Affairs Senior Consultant κα Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager – Saracakis Group of Companies

One-on-One Discussion

του κ. Nicholas M. Logothetis, Executive Vice Chairman – Libra Group

με τον κ. Φάνη Παπαθανασίου, Δημοσιογράφο ERT news

Το βραβείο θα απονείμει o κ. Νικήτας Μιχαήλ Κακλαμάνης, Πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων

Το βραβείο απονέμεται στην κα. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού προγραμματισμού, Πρόεδρο CSR Hellas

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Μιχαηλ Κακλαμανης θα απονείμει το “2026 CAPITAL LINK SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARD” στην κα. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού – Περιφέρεια Αττικής, Πρόεδρο – CSR Hellas, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας και ουσιαστικής συμβολής της στην προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των αρχών ESG στην Ελλάδα και διεθνώς.

Με όραμα, ηγετική παρουσία και βαθιά αφοσίωση στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η κα. Πάλλη-Γιαννακοπούλου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Μέσα από τη διαρκή και ενεργό συμμετοχή της στην επιχειρηματική, θεσμική και κοινωνική ζωή, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και εδραίωση μιας σύγχρονης κουλτούρας υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προωθώντας πρακτικές που συνδέουν την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, έχει συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό και την προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, ενδυναμώνοντας τη διασύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, προωθεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο που συνδυάζει την οικονομική πρόοδο με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η δράση και το όραμά της εμπνέουν πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν πλήρως τις αρχές ESG, προάγουν τη διαφάνεια και ενισχύουν τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τις ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ως Πρόεδρος CSR Hellas, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση της αποστολής και της επιρροής του Δικτύου, καθιστώντας το βασικό θεσμικό πυλώνα για τη διάδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Υπό την ηγεσία της, το CSR Hellas έχει εξελιχθεί σε κεντρική πλατφόρμα συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών, προωθώντας πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν τις αρχές ESG, την υπεύθυνη διακυβέρνηση και τις σύγχρονες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης με μετρήσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

Η συνολική προσφορά της εκτείνεται πέρα από τον θεσμικό ρόλο της: η κα. Πάλλη-Γιαννακοπούλου αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ηγεσίας και ευθύνης, εμπνέοντας σημερινές και μελλοντικές γενιές επιχειρηματιών και ηγετών να υιοθετούν ένα μοντέλο ανάπτυξης που δημιουργεί μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Μέσα από την αφοσίωση, το όραμα και το έργο της, η κα. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς και πρότυπο για τη βιώσιμη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το “Capital Link Sustainability Leadership Award” δίνεται κάθε χρόνο σε μία ή και περισσότερες προσωπικότητες / εταιρείες / οργανισμούς, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας.

Οι βραβευθέντες των προηγούμενων ετών ήταν οι κα. & κκ: 2025: Anthony S. Papadimitriou, President, Onassis Foundation, 2024: Yianos Kontopoulos, CEO, Athens Exchange Group, 2023: Vassiliki Lazarakou, JSD, Chair of the Hellenic Capital Market Commission (HCMC), 2022: Aristotelis Karytinos, CEO, PRODEA Investments, 2019: Marianna Politopoulou, Chairman & CEO, NN Hellas, & Jeremy Downward, Member of the BOD of THI; Executive Director – Aristeus Financial Services Ltd., 2018: Christos Harpantidis, Chairman & Managing Director of Papastratos & Theodore Kyriakou, Chairman, Antenna Group, 2017: Nicholas Logothetis, Co-Founder & Chairman of the Board of “The Concordia Summit” & Michael Tsamaz, Chairman & CEO, OTE Group, 2016: Nikos Mouyiaris, Founder & CEO of Mana Products Inc. & Gregorios Stergioulis, CEO of Hellenic Petroleum S.A., 2015: Dean Metropoulos, Chairman of Metropoulos & Company, 2014: John Catsimatidis, Chairman & CEO of Red Apple Group.