Σε δήλωση μετά την καταδικαστική απόφαση της Χρυσής Αυγής ως Εγκληματική οργάνωση και την καταδίκη όλων των μελών της προέβη ο υπουργός Αμυνας κ. Νίκος Δένδιας.

Ειδικότερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών (Β3 εκλογική περιφέρεια) της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σχετικά με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή:

«Η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Η Δικαιοσύνη απέδειξε ότι κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση. H δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα κόμματος.

Προσωπικά, η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειές τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δεν περιοριζόταν στη διακήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας. Επεδίωκε να την επιβάλει στην πράξη μέσω της βίας.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν υπήρξε εύκολη. Απαιτήθηκε όχι μόνο πολιτική βούληση, αλλά και υπέρβαση των επιφυλάξεων που προκαλούσε σε ορισμένους το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα.

Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη ως απαραίτητο πυλώνα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Σηματοδοτεί παρακαταθήκη για την ελληνική δικαιϊκή τάξη και τις επόμενες γενιές.»