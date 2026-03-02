Ο οικονομικός ρεπόρτερ του Politico Γκρεγκόριο Σόρσι καταγράφει τον αντίκτυπο των πρωτοφανών ιρανικών επιθέσεων στο Ντουμπάι, μια πόλη που έχει οικοδομήσει την παγκόσμια εικόνα της ως ασφαλές επιχειρηματικό και τουριστικό καταφύγιο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η βραδιά της επίθεσης σημαδεύτηκε από ισχυρή έκρηξη που ενεργοποίησε συναγερμούς σε πολυκατοικίες κοντά στον Μπουρτζ Χαλίφα, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν επείγουσα κυβερνητική ειδοποίηση να παραμείνουν σε εσωτερικούς, ασφαλείς χώρους. Όπως επισημαίνεται, στο Ντουμπάι δεν υπάρχουν καταφύγια αεροπορικών επιδρομών.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες η χώρα δέχθηκε 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους cruise και 541 drones, τα περισσότερα εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα. Ωστόσο, θραύσματα από τις αναχαιτίσεις έπληξαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab.

Ο αιφνιδιασμός

Όπως σημειώνει, η κρίση ανέδειξε την περιορισμένη ετοιμότητα μεγάλου μέρους της διεθνούς κοινότητας που ζει στο εμιράτο. Στελέχη πολυεθνικών, επενδυτές, influencers και τουρίστες. Πολλοί αιφνιδιάστηκαν από την ένταση των επιθέσεων, ενώ εικόνες από άδειους αυτοκινητοδρόμους και ερημωμένες παραλίες κατέγραψαν την απότομη αλλαγή κλίματος στην πόλη.

Παράλληλα, το δημοσίευμα θέτει ευρύτερα ερωτήματα για το αν οι επιθέσεις θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα το οικονομικό αφήγημα του Ντουμπάι ως «ουδέτερης» και ασφαλούς παγκόσμιας μητρόπολης. Όπως σχολίασε ο αναλυτής Σανάκα Άνσελμ Περέρα, «το Ιράν δεν χτύπησε απλώς μια στρατιωτική εγκατάσταση — χτύπησε την ίδια την ιδέα του Ντουμπάι», δηλαδή την παραδοχή ότι μια παγκόσμια πόλη στον Περσικό Κόλπο μπορεί να παραμείνει απομονωμένη από τις συγκρούσεις της περιοχής.

Κρίση στις επενδυτικές ευκαιρίες

Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν όσοι βλέπουν ακόμη και στην κρίση επενδυτικές ευκαιρίες, ιδίως στην αγορά ακινήτων, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη πτώση τιμών θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα περιθώρια κέρδους.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν το Ντουμπάι μπορεί να διατηρήσει το προφίλ του ως ασφαλής χρηματοοικονομικός και τουριστικός κόμβος ή αν η γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής θα επιβάλει μια νέα, πιο αβέβαιη εποχή.