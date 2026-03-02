Σε κάθετη πτώση κινήθηκε η οικοδομή το 2025 απόρροια της ανασφάλειας που δημιούργησε η απόφαση του ΣτΕ για κατάργηση των μπόνους δόμησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2025 παρουσιάστηκε πτώση κατά 20,6% στον αριθμό των κατοικιών που αδειοδοτήθηκαν πανελλαδικά, καθώς αυτός δεν ξεπέρασε τις 34.997, έναντι 44.090 το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η οικοδομή

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του ΣτΕ που κατάργησε τα μπόνους δόμησης ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και εκδόθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2025.

Από την πλευρά του το υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, χρειάστηκε σχεδόν πέντε μήνες, μέχρι το τέλος Μαΐου, προκειμένου να νομοθετήσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις συμμόρφωσης στα νέα δεδομένα.

Επομένως, όσοι κατασκευαστές είχαν υπογράψει προσύμφωνα ή γενικότερα συμφωνίες αγοράς οικοπέδων, ή συμβάσεις αντιπαροχής, χρειάστηκε να περιμένουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να επαναδιαπραγματευτούν και να διαπιστώσουν τι ήταν εφικτό να χτίσουν.

Αυτό προκάλεσε σημαντική υστέρηση στις νέες οικοδομικές άδειες, που άρχισε όμως να αντιστρέφεται από το καλοκαίρι και μετά.

Στις 6 Μαρτίου στο ΣτΕ η οριστική κρίση για τα μπόνους δόμησης

Κύκλοι της αγοράς τηρούν στάση αναμονής καθώς στις 6 Μαρτίου αναμένεται να κριθεί οριστικά η τύχη των «μπόνους» δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Τότε θα εκδικαστούν συνολικά από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) νέες προσφυγές που ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί το Προεδρικό Διάταγμα 95/2025 το οποίο «νομιμοποιεί» – κατ΄ εξαίρεση – οικοδομικές άδειες που κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του ΝΟΚ.

Ποιοι προσφεύγουν, τι ζητούν

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το ΠΔ αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Πρόκειται για προσφυγές των δήμων Αλίμου, Φιλοθέης–Ψυχικού, Κηφισιάς, Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης και Αμαρουσίου, καθώς και για μια κοινή προσφυγή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), της Monumenta, επτά κατοίκων της Κηφισιάς και δύο τοπικών σωματείων («Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολιτείας Αττικής» και «Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλωνίων και Παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς»).

Η υπόθεση έχει θορυβήσει κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες βάσει του προεδρικού διατάγματος μπορούν να διατηρήσουν τις οικοδομές που χτίζουν ή εκείνες που πρόλαβαν να ολοκληρώσουν κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων δόμησης του ΝΟΚ.

