Το Netflix απέσυρε την προσφορά του για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, κρίνοντας ότι η συμφωνία δεν ήταν πλέον οικονομικά συμφέρουσα και ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επικράτηση της Paramount Skydance στη μάχη εξαγοράς.

Ο νικητής της μάχης των προσφορών θα αποκτήσει τον έλεγχο του εμβληματικού στούντιο, μαζί με τις ταινίες και τα τηλεοπτικά του δίκτυα, μια εξαγορά που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει σημαντικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η απόκτηση του CNN, του Food Network και διαφόρων αθλητικών δικαιωμάτων. Η Paramount ήδη διαθέτει παραδοσιακά δίκτυα όπως τα Nickelodeon, CBS και Comedy Central, και η εξαγορά της Warner Bros θα ενισχύσει σημαντικά την επιρροή της στη βιομηχανία των media.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο CNN για την κάλυψη της πολιτικής του. Τον Δεκέμβριο είπε πως θα έπρεπε να πωληθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τη Warner Bros, χαρακτηρίζοντας τους επικεφαλής του δικτύου «διεφθαρμένους ή ανίκανους».

Η υπόθεση ολοκληρώνει ένα δραματικό πολύμηνο σίριαλ που, εφόσον εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, πιθανότατα θα αναδιαμορφώσει το Χόλιγουντ. Η συμφωνία παραμένει υπό αυστηρή ρυθμιστική αξιολόγηση, τόσο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ όσο και από ευρωπαϊκές αρχές.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Rob Bonta, δήλωσε ότι η πιθανή συγχώνευση «δεν είναι τελειωμένη υπόθεση». «Αυτοί οι δύο τιτάνες του Χόλιγουντ δεν έχουν περάσει τον ρυθμιστικό έλεγχο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας έχει ανοιχτή έρευνα και σκοπεύουμε να είμαστε αυστηροί στην αξιολόγησή μας», έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναδιάταξη ισχύος στο Χόλιγουντ

Η ιστορία της εξαγοράς περιλαμβάνει πολιτικές διασυνδέσεις, καθώς η Paramount υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο Larry Ellison και τον γιο του David Ellison, ενώ αρχικά υπήρξε εμπλοκή του γαμπρού και συμβούλου του Donald Trump, Jared Kushner.

Συνολικά, η αποχώρηση του Netflix και η επικράτηση της Paramount Skydance σηματοδοτούν μια σημαντική αναδιάταξη της ισχύος στο Χόλιγουντ, με τον έλεγχο ενός από τα πιο εμβληματικά στούντιο να περνάει σε χέρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τον κινηματογράφο όσο και τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ και διεθνώς.