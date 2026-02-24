Σε πεδίο σκληρής επιχειρηματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται η διεκδίκηση της Warner Bros. Discovery (WBD), καθώς η Paramount κατέθεσε αναθεωρημένη πρόταση εξαγοράς σε μια ύστατη προσπάθεια να ανατρέψει την υφιστάμενη συμφωνία της εταιρείας με τη Netflix.

Η διοίκηση της WBD επιβεβαίωσε τη λήψη της νέας προσφοράς και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης με τους νομικούς και οικονομικούς της συμβούλους, αν και προς το παρόν διατηρεί τη σύσταση προς τους μετόχους υπέρ της Netflix. Η εξέλιξη αυτή δίνει πλέον στη Netflix περιθώριο τεσσάρων ημερών προκειμένου να αποφασίσει αν θα καταθέσει βελτιωμένη αντιπροσφορά, την ίδια στιγμή που οι μέτοχοι παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της έλλειψης αναλυτικών στοιχείων για το προσφερόμενο τίμημα της Paramount.

Η επιχειρηματική αυτή κόντρα διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ. Η ιδιοκτησία του CNN από την Warner Bros. Discovery και το ενεργό ενδιαφέρον του Προέδρου Τραμπ για τα μέσα ενημέρωσης έχουν προσδώσει στη συμφωνία διαστάσεις που υπερβαίνουν τα στενά όρια της αγοράς.

Παρά τις διαβεβαιώσεις περί μη παρέμβασης στις ρυθμιστικές αρχές, ο κ. Τραμπ έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις ηγεσίες και των δύο επίδοξων αγοραστών, ενώ οι στενοί δεσμοί του με τον δισεκατομμυριούχο Λάρι Έλισον —πατέρα του επικεφαλής της Paramount— τροφοδοτούν συζητήσεις στη Wall Street για πιθανή πολιτική προτίμηση. Από την άλλη πλευρά, η Netflix δέχεται επικρίσεις από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες για πολιτική μεροληψία, με τη διοίκησή της ωστόσο να επιμένει πως η διαδικασία παραμένει καθαρά επιχειρηματική και υπόκειται αποκλειστικά στον έλεγχο των αντιμονοπωλιακών αρχών.

Στο εσωτερικό του Χόλιγουντ, οι αντιδράσεις είναι εξίσου έντονες και διχασμένες. Κορυφαίοι δημιουργοί, όπως ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στη συμφωνία με τη Netflix, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αλλοίωσης του κλάδου, ενώ άλλοι καλλιτέχνες θέτουν ερωτήματα για το κατά πόσο η εναλλακτική της Paramount θα οδηγούσε εξίσου σε μονοπωλιακές καταστάσεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει ήδη εξονυχιστικά τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, με τη Netflix να δηλώνει έτοιμη για πλήρη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλού ανταγωνισμού. Η τελική έκβαση της αναμέτρησης αναμένεται να κριθεί τον Μάρτιο, κατά την προγραμματισμένη ψηφοφορία των μετόχων.