Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την πώληση στην Paramount εξετάζουν στη Warner Bros μετά την παραλαβή της πιο πρόσφατης τροποποιημένης επιθετικής προσφοράς.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros συζητούν, σύμφωνα με το Bloomberg, εάν η Paramount θα μπορούσε να προσφέρει μια καλύτερη συμφωνία, μια κίνηση που μπορεί να πυροδοτήσει έναν δεύτερο πόλεμο προσφορών με τη Netflix. Το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί και εξακολουθεί να διατηρεί τη δεσμευτική συμφωνία με τη Netflix.

Η Warner Bros εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για την πώληση με το ανταγωνιστικό στούντιο του Χόλιγουντ Paramount Skydance, μετά την παραλαβή της πιο πρόσφατης τροποποιημένης προσφοράς του εχθρικού υποψήφιου αγοραστή, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Τόσο η Paramount όσο και η Netflix έχουν δηλώσει ότι είναι διατεθειμένες να αυξήσουν τις προσφορές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμφωνία με την Warner Bros, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Ελισον, δήλωσε ότι η τρέχουσα προσφορά δεν είναι η τελική του, ενώ και η διοίκηση της Netflix ενημέρωσε τους μετόχους ότι η προσφορά της θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί.

Και οι δύο εταιρείες είναι επιφυλακτικές όσον αφορά τις υπερβολικές δαπάνες. Η μετοχή της Netflix έχει υποχωρήσει περισσότερο από 40% από το υψηλό επίπεδο του Ιουνίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη συμφωνία με την Warner Bros.

Ο Chris Marangi, συν-διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Gabelli Funds, δήλωσε ότι, αν και τον απογοήτευσε το γεγονός ότι η Paramount δεν αύξησε την προσφορά της αυτή την εβδομάδα, οι τελευταίες αλλαγές στους όρους υποδηλώνουν ότι η εταιρεία αναζητά «δημιουργικούς τρόπους για τη διαμόρφωση της συμφωνίας».

«Όπως και το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, θέλω να δω μια πιο ελκυστική προσφορά», δήλωσε ο Marangi, η εταιρεία του οποίου κατέχει μετοχές της Warner.

Επί της διαδικασίας

Εάν η Warner αποφασίσει να επανέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Paramount, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τη Netflix. Στη συνέχεια, η Warner θα προσπαθήσει να πείσει την Paramount να αυξήσει την προσφορά της πέραν των 30 δολαρίων ανά μετοχή. Εάν η Warner αποφασίσει ότι η νέα προσφορά της Paramount είναι καλύτερη, η Netflix θα έχει το δικαίωμα να ανεβάσει και αυτή την προσφορά.

Η Paramount ξεκίνησε τη διεκδίκηση της Warner με μια αυτόκλητη προσφορά πέρυσι. Η εταιρεία αύξησε την τιμή αρκετές φορές πριν τελικά μείνει πίσω από τη Netflix. Η ηγεσία της Paramount επιμένει ότι η προσφορά της είναι καλύτερη και τους τελευταίους δύο μήνες προσπαθεί να πείσει τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.

Αρκετοί μέτοχοι της Warner, συμπεριλαμβανομένων των Pentwater Capital Management και Ancora Holdings Group, έχουν δημοσιοποιήσει την άποψή τους ότι το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συνεργαστεί με την Paramount. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, μόνο 42,3 εκατομμύρια μετοχές προσφέρθηκαν στην Paramount, λιγότερο από το 2% των εκκρεμών μετοχών.

