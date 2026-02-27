5 το πρωί: Πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές – Η Άγκυρα ταράσσει τα ήρεμα νερά – Βρέθηκε στη Γερμανία η Λόρα
Η απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών προκάλεσε νέο κύκλο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε Κυβέρνηση και αντιπολίτευση οι οποίες αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα στη Βουλή.
1
Καταδίκη τεσσάρων για τις υποκλοπές, ανοίγει εκ νέου ο φάκελος
- Η απόφαση: Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε στους τέσσερις ιδιώτες κατηγορούμενους συνολικές ποινές 126 ετών και 8 μηνών (εκτιτέα τα 8 έτη), κρίνοντας ότι έδρασαν με δόλο και κατ’ εξακολούθηση. Η απόφαση, η οποία δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασθέντες, συνοδεύτηκε από αναστολή της εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.
- Ανοίγει ξανά ο φάκελος: Η απόφαση δρομολογεί μείζονες εξελίξεις, καθώς το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία για τη διενέργεια νέας προκαταρκτικής εξέτασης. Η κίνηση αυτή ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση στοιχείων που δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς, θέτοντας στο επίκεντρο νέα πρόσωπα και κρίσιμα ευρήματα που προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία.
- Πολιτικές αντιδράσεις: Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν μαζικές αντιδράσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επιτίθενται στην Κυβέρνηση και να ζητούν προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «θα λογοδοτήσουν όλοι, και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης». Από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες. Μετά από αυτές τις εξελίξεις αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠαΣοΚ για την ενέργεια.
2
Εντοπίστηκε στο Βερολίνο η 16χρονη Λόρα
- Αίσιο τέλος: Η γερμανική αστυνομία εντόπισε τη Λόρα μετά από τυχαίο έλεγχο που έκανε στους δρόμους του Βερολίνου. Η 16χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, μεταφέρθηκε σε δομή για ανήλικους, είναι καλά στην υγεία της και οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους γονείς της για την εξέλιξη.
- Έρευνες: Όλο αυτό το διάστημα η ελληνική αστυνομία αναζητούσε την ανήλικη μέχρι που διαπιστώθηκε πως είχε ταξιδέψει στη Γερμανία. Η ΕΛΑΣ ζήτησε τη συνδρομή των γερμανικών Αρχών και επιβεβαιώθηκε πως η Λόρα βρισκόταν στο Βερολίνο.
- Επόμενα βήματα: Η 16χρονη θα συνομιλήσει με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της απομάκρυνσής της από το οικογενειακό της περιβάλλον. Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στη βούλησή της και με προτεραιότητα την προστασία της. Όταν ολοκληρωθούν θα παρθούν οι αποφάσεις για το μέλλον της.
3
Η Τουρκία περνά ξανά στο δρόμο των αμφισβητήσεων
- Τέλος τα ήρεμα νερά: Μόλις πέντε μέρες μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία επανήλθε στις διεκδικήσεις της. Η Άγκυρα με επιστολή της στον ΟΗΕ κατηγορεί την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο ότι με τις κινήσεις τους παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας.
- Η επιστολή: Ο Τούρκος εκπρόσωπος στον ΟΗΕ κατηγορεί τη χώρα μας για «μαξιμαλιστικές και υπερβολικές» απαιτήσεις, για επιλεκτική ερμηνεία του δικαίου δίκαιο της θάλασσας και επισημαίνει ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της χώρας μας «παραβιάζει» περιοχές τουρκικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, επαναφέρει στο τραπέζι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
- Η αντίδραση: Όπως ήταν φυσιολογικό όλα τα παραπάνω δεν γινόταν να μείνουν αναπάντητα από την Αθήνα. Διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν «ότι η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει αξία και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα». Επιπρόσθετα ζητούν από την Άγκυρα να «να συνταχθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών μας, όπως και της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».
4
Παραμένει σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος
- Τραγική κατάσταση: Η υπερχείλιση του ποταμού και η θραύση τεσσάρων αναχωμάτων σε Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με το Πύθιο Διδυμοτείχου να θυμίζει «λιμνοθάλασσα» και τη στάθμη να φτάνει έως και τα 6,5 μέτρα, ενώ στον Δήμο Σουφλίου έχουν πλημμυρίσει πάνω από 15.000 στρέμματα και συνολικά στον Έβρο περισσότερα από 150.000.
- Επιχειρήσεις και κίνδυνος: Το ανάχωμα στο Τυχερό δέχεται τεράστια πίεση, με Περιφέρεια, Πολιτική Προστασία και αναμενόμενη συνδρομή του στρατού να επιχειρούν για την ενίσχυσή του, καθώς ενδεχόμενη υποχώρηση θα οδηγήσει σε καταποντισμό επιπλέον 40.000 στρεμμάτων, ενώ στα Λάβαρα σημειώθηκαν εκκενώσεις κατοικιών και η στάθμη σταθεροποιήθηκε στα 6 μέτρα.
- Επιπτώσεις και προοπτικές: Η αποστράγγιση των χωραφιών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο μήνες συνεχών αντλήσεων και επιπλέον χρόνο για να στεγνώσουν τα εδάφη, με τη χειμερινή σπορά να θεωρείται χαμένη, τις ζημιές σε αντλιοστάσια και μηχανήματα να είναι εκτεταμένες και τη στάθμη να βρίσκεται στο ανώτερο όριο, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ημέρες.
5
Στους «16» του Europa League ο Παναθηναϊκός
- Στα πέναλτι: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι και προκρίθηκε στους «16» του Europa League. Η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης έληξε με το ισόπαλο 1-1, στην παράταση οι πράσινοι έμειναν με δέκα παίκτες, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Στη ρώσικη ρουλέτα οι παίκτες του Μπενίτεθ ήταν πιο ψύχραιμοι και πήραν την πρόκριση. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μίντιλαντ και Μπέτις (η κλήρωση γίνεται σήμερα το μεσημέρι στις 14.00).
- «Αντίο» από ΠΑΟΚ: Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό ο Δικέφαλος δεν τα κατάφερε. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ηττήθηκε εκ νέου από τη Θέλτα (1-0) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League. Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς και η πρόκριση της Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
- Τον πρόδωσε η άμυνα: Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 104-99 από την Παρί στο ΟΑΚΑ. Ο Χέιζ Ντέιβις ήταν τρομερός, σταμάτησε στους 27 πόντους, όμως αυτό δεν έφτανε στους πράσινους. Η άμυνα της ομάδας του Αταμάν ήταν ξανά προβληματική και δεν μπόρεσε να περιορίσει τα ατού της Παρί.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.