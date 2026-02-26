Σε ματς-θρίλερ στην Τσεχία, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Πλζεν στα πέναλτι και πήρε μεγάλη πρόκριση στους «16» του Europa League. Οι «πράσινοι», που έπαιξαν μεγάλο μέρος της παράτασης με 10 παίκτες μετά από αποβολή του Ερνάντεθ, προηγήθηκαν με τον Τετέι, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν και το παιχνίδι κρίθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα».

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, η Πλζεν πίεσε ψηλά, με τον Παναθηναϊκό να απαντά με μακρινές μπαλιές, προσπαθώντας να «σπάσει» το πρέσινγκ. Ωστόσο, στην πρώτη του ουσιαστική επίθεση, το «τριφύλλι» πήρε προβάδισμα μέσα στην Doosan Arena, μπαίνοντας ιδανικά στο ματς.

Στο 9ο λεπτό, ύστερα από μακρινή εκτέλεση φάουλ, ο Τετέι συνεργάστηκε άψογα με τον Ταμπόρδα και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ. Ήταν το τρίτο γκολ του 24χρονου στα δύο παιχνίδια με την Πλζεν, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στους «πράσινους».





Ο Παναθηναϊκός διατήρησε καλή αμυντική συνοχή μέχρι το 21’, όταν σε μια φάση που θύμισε… βόλεϊ, ο Λαβάλ επιχείρησε βολέ μέσα από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με σωστό «διάβασμα» και διαχείριση από τον Μπενίτεθ. Ίσως το φινάλε να ήταν ιδανικότερο, αν στο 41’ ο Τετέι δεν καθυστερούσε μέσα στην περιοχή, επιτρέποντας στον Γεμέλκα να τον προλάβει την τελευταία στιγμή.

Νέο λάθος του Λαφόν και ισοφάριση

Στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, ο Τζούριτσιτς πήρε τη θέση του Ζαρουρί και ο Αντού εκείνη του -τραυματία- Γεμέλκα. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ένα επικίνδυνο γύρισμα του Σουαρέ και ένα άστοχο σουτ του Αντού, ήταν οι πιο σημαντικές φάσεις.

Στο 62’ ο Λάντρα απείλησε με σουτ που απέκρουσε ο Λαφόν, όμως από το κόρνερ του Χροσόφσκι ο προωθημένος Σπάτσιλ ισοφάρισε με κεφαλιά.





Το παιχνίδι πήρε γρήγορο ρυθμό. Στο 65’ ο Κάτρης έσωσε με καθοριστική προβολή πάνω στον Βισίνσκι. Στην επόμενη κατεβασιά ο Σάντσες δεν βρήκε στόχο μετά από γύρισμα του Τετέι.

Στο 67’ ο Λάντρα δοκίμασε ξανά εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Στο επόμενο διάστημα της κανονικής διάρκειας, καμία εκ των δύο ομάδων δεν έχασε κλασική ευκαιρία, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση.

Άντεξαν με δέκα οι πράσινοι

Η παράταση άρχισε με τον Ερνάντεθ στη θέση του Τουμπά, ο οποίος αφενός μεν έδειχνε να χωλαίνει, αφετέρου δε είχε αντικρύσει κίτρινη κάρτα. Το α’ ημίχρονο της παράτασης έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό, αφού στο 105′ ο Ερνάντεθ τράβηξε από τη φανέλα τον Αντού και δέχθηκε απευθείας κόκκινη.



Στο δεύτερο μέρος της παράτασης ο Παναθηναϊκός είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Πελίστρι, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά και οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι.

Εκεί ο Λαφόν έπιασε ένα πέναλτι, οι Τσέχοι έχασαν άλλον ένα και ο Παναθηναϊκός δεν πλήρωσε το χαμένο του Καλάμπρια και με τον Πάντοβιτς να σκοράρει στο τελευταίο, πήραν τη νίκη και την πρόκριση με 4-3.