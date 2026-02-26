Μόλις πέντε μέρες μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία συνέχισε να ταράσσει τα ήρεμα νερά. Η Άγκυρα με επιστολή της στον ΟΗΕ κατηγορεί την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο ότι με τις κινήσεις τους παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας.

Στην επιστολή επαναφέρει το Τουρκολιβυκό μνημόνιο ενώ την ίδια ώρα επαναλαμβάνει πως τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι ερμηνεύει επιλεκτικά το δίκαιο της θάλασσας και επισημαίνει ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της χώρας μας «παραβιάζει» περιοχές τουρκικής δικαιοδοσίας.

Συνολικά χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικές και υπερβολικές» όσα θέλει η Ελλάδα και την ίδια ώρα δηλώνει ότι η «Τουρκία είναι έτοιμη για δίκαιη ισότιμη και ειρηνική λύση».

«Νομικά ανυπόστατοι ισχυρισμοί»

Η απάντηση από την Αθήνα ήρθε μέσα από διπλωματικές πηγές οι οποίες χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη ενέργει της Άγκυρας ως αναμενόμενη. «Η εν λόγω επιστολή, που απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως, αναπαράγει τις γνωστές πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Τουρκία, αμφισβητώντας, για μια ακόμη φορά, τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας, ενώ επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ», τονίζουν διπλωματικές πηγές.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Επισημαίνεται ότι η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει αξία και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Ως γνωστόν, οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ήδη κατ’ επανάληψη απαντηθεί με επιστολές μας προς τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες υπενθυμίζουμε, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, τα νησιά, έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη», σημειώνουν.

«Θα πρέπει συνεπώς η Τουρκία να συνταχθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών μας, όπως και της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή», καταλήγουν.

Ολόκληρη η επιστολή

«Κατόπιν οδηγιών της Κυβέρνησής μου, αναφορικά με τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης (27 Μαΐου 2025), της Ελλάδας (5 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου 2025), της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου (18 Αυγούστου 2025) και της Αιγύπτου (8 Σεπτεμβρίου 2025), θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής:

Η εκπροσώπηση της Κύπρου

Δεν υφίσταται καμία ενιαία αρχή που να είναι αρμόδια, νομικά ή πραγματικά, να εκπροσωπεί από κοινού τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, καθώς και το νησί της Κύπρου στο σύνολό του. Οι θέσεις της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων έχουν εξηγηθεί σε προηγούμενες επιστολές.

+1

Θαλάσσια σύνορα και υφαλοκρηπίδα

Η Τουρκία έχει υποβάλει στον ΟΗΕ τα όρια των θαλασσίων ζωνών της στην Ανατολική Μεσόγειο βάσει των κυριαρχικών της δικαιωμάτων (ipso facto και ab initio). Τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας καθορίστηκαν μέσω:

Της Συμφωνίας Οριοθέτησης με την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” (21 Σεπτεμβρίου 2011).

Του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης (27 Νοεμβρίου 2019), το οποίο έχει πρωτοκολληθεί στον ΟΗΕ.

Απαντήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

Αρχή της Επιείκειας: Η Τουρκία τονίζει ότι η οριοθέτηση πρέπει να βασίζεται στην αρχή της επιείκειας και στην επίτευξη δίκαιης λύσης.

Δικαιώματα Νήσων: Η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι τα νησιά έχουν αυτόματο δικαίωμα σε πλήρεις θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι αυτό αγνοεί τη διεθνή νομολογία (π.χ. υποθέσεις Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου, Ρουμανίας-Ουκρανίας).

Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου: Η Τουρκία θεωρεί τη συμφωνία της 6ης Αυγούστου 2020 μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας ως «άκυρη και ανυπόστατη», καθώς παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Σχέσεις με Λιβύη

Η Τουρκία επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των μνημονίων με τη Λιβύη (οριοθέτηση 2019, συνεργασία σε υδρογονάνθρακες 2022 και η συμφωνία του 2025 μεταξύ TPAO και NOC), υποστηρίζοντας ότι η λιβυκή κυβέρνηση έχει τη νομική εξουσιοδότηση να συνάπτει τέτοιες συμφωνίες.

Ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο που ανακοίνωσε η Ελλάδα στις 16 Απριλίου 2025 παραβιάζει τουρκικές θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλώνει ότι οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας δεν έχουν νομική ισχύ για την Τουρκία και ότι η επίκληση του ελληνικού εσωτερικού δικαίου (Νόμος 4001/2011) δεν μπορεί να αποτελέσει νομική βάση για διεθνείς διεκδικήσεις.

Δέσμευση για Διάλογο

Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη για μια δίκαιη και ειρηνική λύση μέσω διαλόγου με όλα τα σχετικά παράκτια κράτη που αναγνωρίζει. Τονίζει τη δέσμευσή της στο πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών περί Φιλικών Σχέσεων και Καλής Γειτονίας (7 Δεκεμβρίου 2023) για την επίλυση διαφορών με φιλικό τρόπο».

Η επιστολή της Τουρκίας