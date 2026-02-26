Βαρύτατες ποινές παρά το γεγονός ότι δικάστηκαν για πλημμελήματα επέβαλε το δικαστήριο για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σε τέσσερις ιδιώτες που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για εμπλοκή στις υποκλοπές που προκάλεσαν πολιτική θύελλα και αντιδράσεις για παραβάσεις σε θέματα συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Το δικαστήριο μετά από πολύμηνη διαδικασία καταδίκασε τους κατηγορούμενους, σε ποινές 126 ετών και 8 μηνών που πρακτικά αντιστοιχούν σε οκτώ χρόνια κάθειρξη.

Παράλληλα όμως έδωσε αναστολή στην έκτιση αυτής της ποινής ως να δικαστεί η υπόθεση στο Εφετείο.

Οι βαριές ποινές επιβλήθηκαν καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να αναβαθμίσει τις κατηγορίες, αν και ήταν πλημμελήματα, αποδίδοντας στους κατηγορούμενους δόλο, αλλά κυρίως επαναληπτική τέλεση των αδικημάτων της παράβασης των προσωπικών δεδομένων και της παραβίασης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η σημασία της απόφασης του δικαστηρίου για τις υποκλοπές

Ωστόσο η σημασία αυτής της απόφασης πέραν των αυστηρών ποινών που επιβλήθηκαν, έγκειται στο ότι το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και αποστέλλει στον εισαγγελέα, τα πρακτικά της δίκης, για περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος ανοίγει εκ νέου προκειμένου να ερευνηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα,για συγκεκριμένα στοιχεία που προέκυψαν από την πολύμηνη δίκη και δεν είχαν ερευνηθεί κατά το στάδιο των ερευνών που οδήγησαν την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε αρχειοθέτηση της υπόθεσης, προκαλώντας, τότε, έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.

Ανοίγει εκ νέου ο φάκελος

Η εκ νέου έρευνα που δρομολογήθηκε με την απόφαση καταδίκης των τεσσάρων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη διερεύνηση αδικημάτων που ως τώρα δεν ήταν στο τραπέζι των δικαστικών διαδικασιών, όπως εκείνο της απόπειρας κατασκοπείας, αδίκημα εξαιρετικά βαρύ αν και το δικαστήριο όρισε η έρευνα να γίνει για κατασκοπεία σε βαθμό πλημμελήματος.

Σε κάθε περίπτωση οι βαριές ποινές σε βάρος των κατηγορουμένων, παρά την αναστολή στην έκτιση τους, αλλά κυρίως η εκ νέου έρευνα της υπόθεσης δρομολογούν σε νέα βάση την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε σε συγκεκριμένα σημεία να γίνει εκ νέου έρευνα.

Τι ερευνάται

Ιδού πιά είναι αυτά.

«Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικόγραφα για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων» είπε ο εισαγγελέας της έδρας.

Ειδικότερα,