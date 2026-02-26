Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» παραμένει ο Έβρος, με την υπερχείλιση του ποταμού και τη θραύση τεσσάρων αναχωμάτων (Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο, Φυλαχτό) να προκαλούν βιβλική καταστροφή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μια περιοχή παραδοσιακά ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα. Τα εναέρια πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν μια συγκλονιστική εικόνα, με τον μεγάλες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη «λιμνοθάλασσα». Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, σε αρκετά σημεία γύρω από το Πύθιο, η στάθμη του ποταμού πλησίασε τα 6,5 μέτρα.

Η κατάσταση παραμένει οριακή για τον Δήμο Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τα νερά εισέβαλαν στον οικισμό, οδηγώντας σε εκκενώσεις κατοικιών τις προηγούμενες νύχτες. Αυτή τη στιγμή, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων πέφτει στο ανάχωμα του Τυχερού, το οποίο δέχεται τεράστια πίεση. Αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυσή του με σάκους άμμου, καθώς μια ενδεχόμενη υποχώρηση θα σημάνει τον καταποντισμό επιπλέον 40.000 στρεμμάτων καλλιεργειών.

Οι αγρότες της περιοχής εκφράζουν την απόγνωσή τους, καθώς υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των χωραφιών. Οι ζημιές σε αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα είναι εκτεταμένες, ενώ η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής στην τοπική οικονομία θα καταστεί δυνατή μόνο μετά την οριστική υποχώρηση των υδάτων.