Ο ΠΑΟΚ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Θέλτα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0, με τους Ισπανούς να «σφραγίζουν» την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν λαβωμένοι από τα προβλήματα, είχαν εξαρχής δύσκολο έργο με το απουσιολόγιο να έχει εννέα ονόματα. Ωστόσο πάλεψαν, όμως με τη δεύτερη διαδοχική ήττα από την ομάδα του Βίγκο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους στον αγωνιστικό χώρο και να επιβάλλουν το ρυθμό τους, με την κατοχή στα πρώτα λεπτά να είναι μοιρασμένη.

Ο Δικέφαλος στεκόταν καλά, κλείνοντας σωστά όλους τους χώρους στην άμυνα και μην αφήνοντας τους Ισπανούς να δημιουργήσουν.

Μάλιστα, μόλις στο 3ο λεπτό οι «ασπρόμαυροι» είχαν και την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία, με τον Χατσίδη να εκτελεί ένα φάουλ και τον Μιλαηλίδη να παίρνει την κεφαλιά στέλνοντας τη μπάλα λίγο άουτ.

Οι παίκτες των δύο ομάδων δεν ήθελαν να πάρουν ρίσκα, προσπαθώντας να φτάσουν με ορθολογικό τρόπο στην αντίπαλη εστία. Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 28ο λετπό, με τον Βεσίνο να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι χωρίς όμως επιτυχία. Το ίδιο συνέβη και με τον Αλόνσο στο 32’, όπου η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Η κατοχή ήταν στο 60%-40%, με τους «ασπρόμαυρους» να ανεβάζουν ρυθμό μετά το 35ο λεπτό, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ευκαιρίες με τον Γιακουμάκη και τον Οζντόεφ, με το 0-0 ωστόσο να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Το γκολ του Σβέντμπεργκ τελείωσε την πρόκριση

Χαρακτηριστικό της εικόνας του πρώτου μέρους ήταν το γεγονός πως καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε τελική στην εστία. Η Θέλτα είχε πέντε, έναντι δύο του Δικεφάλου, ενώ η κατοχή ήταν στο 58%-42%.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μία απίθανη ευκαιρία της Θέλτα, με τον Ρουέδα να βγαίνει από τα δεξιά στο ανοιχτό γήπεδο, να σεντράρει για τον Ιγκλέσιας ο οποίος έκανε δυνατό σουτ στην κίνηση με τον Τσιφτσή να κάνει μία φανταστική απόκρουση κρατώντας το μηδέν στην εστία του.

Το 1-0 ήταν και το τελικό σκορ, με τη Θέλτα να είναι αυτή που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφλετ, Αλόνσο (89’ Ντομίνγκεζ), Καρέιρα, Βεσίνο, Άσπας (67’ Γιούτγκλα), Μορίμπα (45’ Ρομάν), Ρουέδα, Σβέντμπεργκ (77’ Γκονζάλεζ), Μπόρχα Ιγκλέσιας (76’ Ελ-Αμπντελαουϊ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Μπιάνκο (64’ Καμαρά), Χατσίδης (74’ Τέιλορ), Σάντσες, Γιακουμάκης (79’ Γερεμέγεφ)